¡Atención inmigrantes en USA! El IRS revela cambios importantes en los impuestos para 2025

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado una serie de cambios fiscales que entrarán en vigor a partir de 2025. Estas modificaciones son de particular relevancia para los inmigrantes en Estados Unidos, ya que incluyen ajustes tanto en las deducciones como en los créditos fiscales, lo que podría afectar significativamente sus declaraciones de impuestos. Los nuevos límites y tasas impositivas también impactarán a una gran parte de la población, por lo que es esencial entender los detalles de estas reformas.

Estos ajustes se realizan anualmente para contrarrestar los efectos de la inflación, pero el IRS también toma en cuenta factores económicos más amplios. En 2025, los contribuyentes, incluidos los inmigrantes, verán cambios en las deducciones estándar, el Crédito Tributario por Hijos, el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y otras modificaciones relevantes. Este artículo te proporciona una visión detallada de lo que los inmigrantes deben esperar en el próximo año fiscal.

¿Cuáles son los cambios del IRS en los impuestos para 2025?

Uno de los cambios más significativos anunciado por el IRS para 2025 es el aumento de la deducción estándar. Para los solteros, la deducción aumentará a $15,000, mientras que para las parejas casadas que presenten la declaración conjunta, se elevará a $30,000. Este ajuste beneficia principalmente a aquellos contribuyentes que no detallan sus deducciones, pues les permite reducir su ingreso gravable sin necesidad de presentar comprobantes adicionales.

Para los inmigrantes que no tienen dependientes o cuyas circunstancias fiscales no incluyen deducciones detalladas, este aumento representará un alivio considerable. Además, se ha incrementado la deducción por intereses hipotecarios y las aportaciones a planes de jubilación. Esto significa que aquellos que están ahorrando para su futuro podrían ver una menor carga fiscal, incluso si no tienen dependientes.

Los tramos más altos también presentan ajustes:

Entre USD 44,726 y USD 95,375: 22% para individuos

De USD 95,376 a USD 182,100: 24% para individuos

Entre USD 182,101 y USD 231,250: 32% para individuos

De USD 231,251 a USD 578,100: 35% para individuos

Por encima de USD 578,101: 37% para individuos

Los cambios clave para las familias en deducciones y créditos fiscales en el IRS

Las deducciones estándar para el cálculo de impuestos han sido ajustadas. Los contribuyentes solteros podrán deducir hasta 14,600 USD de sus ingresos, mientras que las parejas casadas que presenten su declaración conjunta podrán deducir hasta 29,200 USD.

Además, los créditos fiscales han experimentado aumentos importantes. El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes han sido incrementados, lo que proporcionará mayores beneficios económicos a las familias de ingresos bajos y medianos.