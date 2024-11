Jorge Fossati llegó al fútbol peruano en 2023 para asumir como entrenador de Universitario en reemplazo de Carlos Compagnucci y consiguió la estrella 27 de la 'U' tras una década de sequía de títulos. Por ello, los hinchas merengues se ilusionaron con tener al DT uruguayo en el año del centenario. Sin embargo, a fines de 2023 lo anunciaron como estratega de la selección peruana. Es así como Fabián Bustos y el conjunto crema unieron sus destinos, que trajo como consecuencia el bicampeonato en su siglo de vida.

Así como el 'Nonno' consiguió números espectaculares al mando de los cremas, el estratega argentino rompió récords con la 'U', como el 100% de efectividad de local en la Liga 1: todo rival que visitaba el Estadio Monumental, terminaba con una derrota tras el pitazo final. Si bien la estancia de Bustos en Universitario está asegurada este 2025, la idea de seguir el camino de Fossati y dirigir la Bicolor se encuentra presente en sus planes futuros.

Fabián Bustos y su postura sobre dirigir a la selección peruana

En una entrevista con el programa 'Fútbol diversión', del medio ecuatoriano El Canal del Fútbol, uno de los panelistas le consultó sobre su deseo de ser el DT de la selección peruana y reveló los objetivos de su carrera, dentro los cuales está dirigir un combinado nacional.

"Nunca pensé que algún día dirigiría una selección. Nunca imaginé que llegaría a dirigir al Barcelona o a equipos tan top. Cuando uno arranca, siempre piensa en dirigir un equipo de primera división y mantenerse en distintas ligas. Hoy ya me visualizo, en tres o cuatro años más, dirigiendo una selección. Me encantaría. Si me hubieras preguntado hace cinco años, te habría dicho que era imposible. Pero ahora sí lo visualizo, no en el futuro inmediato, pero creo que en dos o tres años me gustaría dirigir una selección", apuntó.

Fabián Bustos habla sobre el presente de la selección peruana

El DT de Universitario, en la charla, se refirió a la actualidad de la Blanquirroja y criticó su falta de recambio generacional, pero sí confía en que la Bicolor peleará por el cupo al repechaje si logra los seis puntos en la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

"Perú está en un momento difícil, donde no se visualizan recambios generacionales. Obviamente, cuando no consigues resultados positivos, que es ganar, los chicos empiezan a perder confianza. Pero ahora, en la próxima fecha FIFA de marzo, Perú tiene la posibilidad de ganar los seis puntos porque son rivales a los que creo que se puede competir y ganarles. Si lo logra, se va a meter en la pelea por el séptimo cupo", manifestó.

¿En qué equipos ha dirigido Fabián Bustos?

El entrenador argentino debutó como estratega en el fútbol ecuatoriano, específicamente en Manta FC.