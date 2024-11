¿Piensas viajar por Thanksgiving? La peor carretera para manejar durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias, uno de los feriados más importantes de Estados Unidos, provoca un aluvión de viajeros que se desplazan por carretera hacia reuniones familiares y celebraciones. Durante este período, las autopistas del país se convierten en verdaderos puntos de congestión, lo que genera largos períodos de espera, accidentes y un aumento considerable en los niveles de estrés de los conductores. Las autoridades de tráfico y seguridad vial han identificado la peor carretera para manejar durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

¿Cuál es la peor carretera para manejar durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

De acuerdo con el análisis de las autoridades de tráfico, la autopista I-5 en Los Ángeles lidera el ranking de las carreteras más peligrosas y congestionadas del país durante el Día de Acción de Gracias. Este tramo específico de la I-5 registra un impresionante promedio diario de 504.000 vehículos, lo que representa un 63 % más de tráfico que la I-110, que es considerada una de las mejores opciones de viaje en la misma área.

Este volumen de tráfico provoca un descenso notable en la velocidad promedio, que apenas alcanza los 61 km/h (38.1 mph), lo que convierte este trayecto en un verdadero reto para los conductores. Además, la percepción negativa que tienen los usuarios en redes sociales sobre esta carretera es alarmantemente alta, con un 70.3 % de comentarios desfavorables, principalmente relacionados con la congestión y los incidentes ocurridos en los últimos años.

El volumen de tráfico en la I-5, junto a un alto índice de accidentes, complica la circulación, convirtiendo el viaje en una experiencia difícil y estresante para los conductores. Foto: Los Angeles Times

¿Por qué la I-5 es tan problemática durante el Día de Acción de Gracias?

Uno de los factores principales que contribuye a la dificultad de manejar por la I-5 en Los Ángeles es la combinación de alta densidad vehicular y el número de accidentes fatales reportados en los últimos años. La autopista, que conecta el norte y el sur de California, atraviesa algunas de las zonas más congestionadas del estado, lo que agrava la situación durante los días festivos.

En este sentido, no solo es el tráfico lo que complica el viaje, sino también los riesgos que representan los accidentes. Durante el Día de Acción de Gracias, los incidentes en la I-5 no son infrecuentes, y las autoridades han señalado un aumento en los siniestros fatales en esta vía en particular. La ubicación geográfica de esta autopista, que atraviesa áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y sus alrededores, también aumenta la probabilidad de que las condiciones del tráfico empeoren, sobre todo en horas punta.

California, el estado con más carreteras problemáticas

California, y en particular Los Ángeles, concentra la mayor parte de las carreteras más congestionadas de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias. Además de la I-5, otras autopistas en el área de Los Ángeles también son puntos críticos para los viajeros.

I-5 en San Diego: Este tramo ocupa el segundo lugar en el ranking, con un tráfico diario de 400,000 vehículos y un número alarmante de accidentes graves. San Diego se convierte en otra zona a evitar.

Este tramo ocupa el segundo lugar en el ranking, con un tráfico diario de 400,000 vehículos y un número alarmante de accidentes graves. San Diego se convierte en otra zona a evitar. US-101 en Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana: Con una de las mayores tasas de percepción negativa en redes sociales, esta autopista también muestra una velocidad promedio baja similar a la I-5, lo que la convierte en un trayecto muy problemático durante el feriado.

Con una de las mayores tasas de percepción negativa en redes sociales, esta autopista también muestra una velocidad promedio baja similar a la I-5, lo que la convierte en un trayecto muy problemático durante el feriado. I-405 y CA-91 en Los Ángeles: Ambas autopistas son conocidas por sus altos niveles de congestión y la frecuente ocurrencia de accidentes, lo que genera serias dificultades para los conductores.

Estas carreteras no solo son populares entre los turistas que se dirigen a California, sino también entre los residentes locales que se trasladan a sus destinos para celebrar el Día de Acción de Gracias, lo que intensifica aún más el tráfico.