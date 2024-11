Mariah Carey ha inaugurado una tienda virtual en Amazon, donde los fanáticos pueden encontrar una variedad de regalos y objetos de decoración navideña. Esta iniciativa coincide con el 30° aniversario de su icónico tema 'All I Want for Christmas Is You' y el inicio de su gira Christmas Time Tour en California.

La tienda ofrece una amplia gama de productos, desde camisetas y sudaderas hasta artículos de decoración festiva. Con el inicio de la temporada navideña, los seguidores de la artista tienen la oportunidad de adquirir artículos únicos que celebran su legado musical y el espíritu de la Navidad.

Entre los productos destacados se encuentra un inflable navideño para pasear en trineo, que ha captado la atención de los fanáticos. Los precios son variados, con opciones que comienzan desde 20 dólares, lo que permite a los seguidores de ‘la Reina de la Navidad’ encontrar algo que se ajuste a su presupuesto.

También hay opciones de preventa, como discos de Mariah Carey. Foto: composición LR

Una experiencia de compra única en Amazon

Al ingresar a la tienda de Mariah Carey en Amazon, los visitantes se encontrarán con una gran cantidad de productos relacionados con su gira Christmas Time Tour. Esta gira, que comienza el 6 de noviembre en California, promete ser un evento memorable, y la tienda virtual complementa la experiencia con artículos que los fanáticos pueden llevar a casa.

Los productos disponibles incluyen sudaderas, mantas, medias y pantuflas, todos con un toque festivo. La variedad de artículos permite que cada fanático encuentre algo que refleje su amor por la música de Carey y la alegría de la temporada navideña.

Precios y opciones de envío

Los precios en la tienda son accesibles, con productos que comienzan desde 20 dólares. Sin embargo, también hay opciones de preventa, como discos de Mariah Carey, que pueden estar disponibles a precios aún más bajos. Es importante que los compradores evalúen el costo total de su compra, incluyendo el envío, para asegurarse de que se ajusta a su presupuesto.

Antes de realizar una compra, se recomienda verificar si el producto puede ser enviado a su país. Esto es crucial para evitar sorpresas desagradables al momento de la entrega. La tienda de Mariah Carey en Amazon no solo ofrece productos, sino también una forma de celebrar la temporada navideña con estilo.

Un llamado a los fanáticos de la Navidad

Si eres un apasionado de la música de Mariah Carey y de la Navidad, esta tienda es una visita obligada. Con una variedad de productos que capturan el espíritu festivo, los fanáticos tienen la oportunidad de llevarse a casa un pedazo de la magia navideña que Carey representa. No dudes en explorar la tienda y encontrar ese regalo perfecto para ti o para tus seres queridos.