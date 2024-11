Atención, inmigrante en EE. UU.: conoce el tiempo máximo que puedes permanecer bajo custodia del CBP

Cada año, miles de inmigrantes son detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) mientras intentan cruzar las fronteras de Estados Unidos. Aunque la mayoría de los casos se procesan rápidamente, algunos enfrentan demoras que los obligan a permanecer bajo custodia más allá del tiempo estipulado. Este artículo explora los límites legales establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y las circunstancias bajo las cuales la duración de la custodia puede extenderse.

De acuerdo con las normativas vigentes, los inmigrantes retenidos en estaciones de la CBP no deben estar en custodia por más del tiempo establecido sin ser procesados, liberados o transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, situaciones excepcionales pueden prolongar este tiempo, generando incertidumbre para quienes enfrentan procedimientos legales en Estados Unidos.

¿Cuánto es el tiempo máximo que puede permanecer un inmigrante bajo custodia del CBP?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad estipula que un inmigrante detenido por la CBP no debe permanecer en sus instalaciones por más de 72 horas. Este período está diseñado para garantizar que los procedimientos migratorios avancen rápidamente y que los detenidos sean transferidos a ICE, liberados bajo ciertas condiciones o deportados, dependiendo de su caso.

No obstante, este límite no siempre se respeta debido a problemas operativos o legales. Según las regulaciones, la CBP debe actuar con rapidez para garantizar que los derechos de los inmigrantes no sean violados. Sin embargo, en la práctica, diversas circunstancias pueden retrasar el proceso, desde la saturación en los centros de detención hasta demoras en la recopilación de la información necesaria para avanzar en el procedimiento.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece un límite de 72 horas para la retención de inmigrantes en custodia de la CBP, aunque diversas circunstancias pueden generar prolongaciones. Foto: Quartz

¿En qué casos se puede extender el tiempo de custodia en Estados Unidos?

Aunque la regla general establece un límite de 72 horas, existen situaciones específicas que pueden justificar una extensión del tiempo de custodia bajo la CBP. Entre las razones más comunes se encuentran:

Problemas logísticos :

La falta de espacio en los centros de detención administrados por ICE o la saturación de los procesos migratorios pueden generar retrasos en las transferencias.

Procesos legales complejos :

Algunos inmigrantes enfrentan procedimientos que requieren más tiempo, como la revisión de antecedentes penales o investigaciones relacionadas con intentos previos de ingreso ilegal.

Circunstancias especiales:

En casos donde el inmigrante tiene antecedentes criminales, representa un riesgo para la seguridad pública o está involucrado en un proceso de solicitud de fianza, el tiempo de custodia puede extenderse hasta que se determinen los próximos pasos legales.

Estas excepciones no solo impactan la experiencia del detenido, sino que también generan preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Por ello, organizaciones de defensa de inmigrantes y abogados especializados recomiendan buscar asesoría legal si se enfrenta una detención prolongada.

¿Qué hacer si estás en un proceso de detención bajo el CBP?

Si tú o alguien que conoces está enfrentando un proceso de detención migratoria en Estados Unidos, es crucial tomar medidas inmediatas para garantizar que se respeten tus derechos. Algunas recomendaciones son:

Contactar a un abogado especializado en inmigración :

Los abogados pueden revisar tu caso, identificar posibles irregularidades y asesorarte sobre los siguientes pasos a seguir.

Solicitar información sobre tu caso :

Pregunta a las autoridades sobre el motivo de tu detención y el estatus actual de tu procedimiento.

Documentar tu situación:

Si notas retrasos injustificados o malas condiciones durante la custodia, intenta documentarlos para futuros procedimientos legales.

El acceso a asistencia legal confiable es clave para manejar estos casos de manera efectiva y evitar prolongaciones innecesarias del tiempo de custodia.