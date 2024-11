La victoria de Donald Trump ha desatado una ola de preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente para las personas beneficiadas por el Parole Humanitario. Este programa, implementado durante la gestión de Joe Biden y Kamala Harris, permitió a miles de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua ingresar al país con permisos temporales de trabajo.

Sin embargo, la nueva administración republicana promete cambios drásticos en la política migratoria, como deportaciones masivas, restricciones al asilo o construcciones de grandes centros de detención. Con el fin anunciado del Parole Humanitario, más de medio millón de migrantes se enfrentan a la posibilidad de caer en una situación migratoria irregular y al riesgo de deportación. Ante este panorama, los inmigrantes deben actuar rápidamente para explorar alternativas legales y evitar la amenaza de Trump.

Los inmigrantes tienen a su disposición varias opciones legales para regularizar su situación y evitar la deportación masiva de Donald Trump. Foto: composición LR

Donald Trump eliminará el Parole Humanitario en 2025 para deportar a inmigrantes

El Parole Humanitario, implementado en 2022 y extendido en 2023, ofrecía una solución temporal para inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Ellos pueden ingresar legalmente a Estados Unidos con permisos de trabajo por 2 años. Este beneficio fue clave para miles de personas que huían de crisis económicas y políticas. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se confirma que este programa no será renovado.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los beneficiarios del Parole Humanitario deberán abandonar el territorio norteamericano o buscar alternativas legales para eludir procedimientos de deportación. Esto afecta directamente a comunidades enteras, como los 117.000 venezolanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 110.000 cubanos que aprovecharon este programa para construir una nueva vida en Estados Unidos.

Trump advirtió sobre la eliminación inmediata de 2 programas clave creados bajo la administración de Joe Biden y Kamala Harris: el Parole Humanitario y CBP One. En una entrevista telefónica con Fox News, el entonces candidato republicano criticó duramente estas iniciativas que, según él, facilita la entrada de personas que "no deberían estar" en Estados Unidos. Incluso dejó en claro que, de llegar nuevamente al poder, no solo cancelaría estos programas, sino que también trabajaría para expulsar a quienes se hayan beneficiado de ellos.

Opciones legales ante el fin del Parole Humanitario

Ante la incertidumbre, los inmigrantes tienen a su disposición varias opciones legales para regularizar su situación y evitar la deportación masiva de Donald Trump. Estas alternativas incluyen:

Asilo político : el asilo político es una opción para aquellos que temen regresar a su país debido a persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social específico. Aunque este proceso es complejo, puede brindar una solución permanente. Es fundamental buscar asesoría legal para aumentar las probabilidades de éxito.

: el es una opción para aquellos que temen regresar a su país debido a persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social específico. Aunque este proceso es complejo, puede brindar una solución permanente. Es fundamental buscar asesoría legal para aumentar las probabilidades de éxito. Estatus de Protección Temporal ( TPS ): el Estatus de Protección Temporal (TPS) es una herramienta clave para ciudadanos de países que enfrentan crisis como conflictos armados o desastres naturales. Venezolanos y haitianos que llegaron a Estados Unidos antes de mediados de 2024 podrían ser elegibles para este beneficio.

( ): el Estatus de Protección Temporal (TPS) es una herramienta clave para ciudadanos de países que enfrentan crisis como conflictos armados o desastres naturales. Venezolanos y haitianos que llegaron a Estados Unidos antes de mediados de 2024 podrían ser elegibles para este beneficio. Reunificación familiar : los inmigrantes con familiares que sean ciudadanos o residentes permanentes pueden optar por una petición de reunificación familiar. Este proceso, aunque más lento, ofrece la posibilidad de obtener un estatus migratorio permanente y mayor estabilidad.

: los inmigrantes con familiares que sean ciudadanos o residentes permanentes pueden optar por una petición de reunificación familiar. Este proceso, aunque más lento, ofrece la posibilidad de obtener un estatus migratorio permanente y mayor estabilidad. Visas de trabajo o estudio: explorar visas de trabajo o estudio, como la visa H-1B para profesionales o la visa F-1 para estudiantes, puede abrir nuevas oportunidades. Estas opciones permiten a los inmigrantes permanecer en Estados Unidos de manera legal y contribuir al desarrollo económico y académico del país.

Además, los inmigrantes cubanos tienen la ventaja adicional de la Ley de Ajuste Cubano. Esta normativa permite a los cubanos solicitar la Green Card tras un año de residencia en Estados Unidos. Este beneficio, exclusivo para cubanos, es una vía efectiva para evitar la deportación en el contexto de los cambios migratorios actuales.