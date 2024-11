¡Atención! Inmigrantes deportados de EE. UU.: el documento que te permite reingresar sin visa tras este periodo

Intentar ingresar a Estados Unidos sin autorización después de una deportación puede llevar a una nueva expulsión y consecuencias legales más severas. Sin embargo, si ya cumpliste con el período de prohibición, el formulario I-212 puede ser la clave para regresar de manera legal.

Este documento permite a los inmigrantes deportados solicitar el consentimiento del gobierno para volver a ingresar legalmente. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para dar este importante paso y aprovechar esta oportunidad.

¿Es posible regresar a Estados Unidos después de una deportación?

Si has sido deportado de EE. UU., todavía existe una opción para regresar, pero solo después de cumplir un período de espera de hasta 10 años. Después de este tiempo, los inmigrantes pueden solicitar el reingreso a través del formulario I-212, un proceso especial que permite a los deportados pedir permiso para volver a ingresar al país sin necesidad de una visa de inmigrante.

No obstante, no todos son elegibles para esta solicitud. Solo aquellos que no representen una amenaza a la seguridad pueden presentar la solicitud, que incluye el pago de 930 dólares y la entrega de la documentación requerida. Este formulario es la única vía legal para regresar a EE. UU. tras una deportación.

¿Cómo solicitar el reingreso a EE. UU. mediante el formulario I-212?

Si fuiste deportado de Estados Unidos y planeas regresar, el formulario I-212 es clave. Este documento debe presentarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), ya sea en línea a través de e-SAFE o en persona en los puntos de CBP. La solicitud tiene un costo de 930 dólares, que puede pagarse online o en las embajadas y consulados de EE. UU.

Es crucial que la solicitud esté completa y sea precisa, incluyendo todos los detalles sobre tu historial migratorio. USCIS recomienda revisar la página de CBP o consultar directamente en los puntos de entrada para evitar contratiempos. Si optas por el sistema e-SAFE, recibirás instrucciones claras que facilitarán el proceso y acelerarán tu trámite.

USCIS revisará tu solicitud y los documentos de respaldo. Si la aprueban, te otorgarán un permiso para volver a solicitar la admisión a Estados Unidos. Sin embargo, esto no garantiza automáticamente tu entrada al país.

¿Por qué se deporta a una persona de los Estados Unidos?

La deportación es un proceso legal mediante el cual las autoridades de EE. UU. obligan a una persona en situación irregular o que haya violado las leyes migratorias a abandonar el país. Este procedimiento puede afectar profundamente la vida de quien lo enfrenta, no solo al finalizar su estancia en Estados Unidos, sino también al dificultar su futuro en otros países. Las principales causas de deportación incluyen: