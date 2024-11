Elecciones Estados Unidos 2024: ¿dónde puedo ver los resultados EN VIVO de Kamala Harris vs Donald Trump?

Llegó el día. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, los votantes ya se están acercando a las urnas, en una contienda que enfrenta al expresidente Donald Trump contra la actual vicepresidenta Kamala Harris. Este evento se perfila como uno de los más polarizados en la historia reciente del país, con ambos candidatos representando visiones contrastantes sobre el futuro político, social y económico de la nación. Trump, busca regresar a la Casa Blanca. En cambio, Harris por primera vez postula como la candidata presidencial, se presentan como figuras clave en la batalla por el liderazgo de Estados Unidos.

El resultado de estas elecciones será de gran trascendencia no solo para los ciudadanos estadounidenses, sino para el equilibrio geopolítico mundial. Mientras millones de votantes se preparan para emitir su sufragio, la incertidumbre sobre el momento exacto en que se conocerán los resultados continúa generando expectativa. A pesar de los esfuerzos por asegurar una votación rápida y transparente, el proceso de conteo puede extenderse por varias horas e incluso días, lo que incrementa la ansiedad en un contexto de alta polarización y expectativas sobre el futuro del país.

Donald Trump buscará, una vez más, llegar a la 'Casa Blanca' con los republicanos | Foto: CNN

¿Dónde puedo ver los resultados EN VIVO de Kamala Harris vs Donald Trump?

En los Estados Unidos, los reconocidos noticieros como CNN, MSNBC y Fox News ya han comenzado las respectivas coberturas de las elecciones presidenciales con análisis en tiempo real y brindando información con respectivos corresponsales políticos. Además, puedes ver la señal gratuita desde sus redes sociales como YouTube, Facebook y TikTok.

Por otro lado, los latinos residentes en Estados Unidos también pueden seguir la transmisión de las elecciones presidenciales 2024 en canales como CNN en español, Univisión y Telemundo.

CNN tiene su principal sede en Estados Unidos y darán información todo el día sobre elecciones | Foto: CNN

Lista de canales de televisión para ver los resultados en vivo de las elecciones de Estados Unidos

Diversos canales de Estados Unidos realizarán coberturas especiales sobre las elecciones 2024 e incluso el conteo de votos.

Estados Unidos CNN, NBC, FOX News, MSNBC, ABC News, CBS, Telemundo y Univisión México Unvisión, CNN, TV Azteca y Canal 5 Chile T13, Chilevisión y CNN Chile Colombia Caracol TV, RCN y CNN Perú Canal N, ATV+ y CNN Argentina TV Pública, Telefe, América TV y CNN Rep. Dominicana CNN Puerto Rico CNN Panamá CNN Ecuador CNN Costa Rica CNN Honduras CNN Guatemala CNN El Salvador CNN

¿A qué hora abren las urnas de votación?

En algunas partes de Vermont, los votantes empezaron votar a partir de las 5 am, mientras que en la ciudad de New Hampshire la gente puede votar desde la medianoche. Hay otros estados que recién pueden participar desde las 11 am. No obstante, la mayoría de centro de votación en los Estados Unidos estarán habilitados entre las 6 am, 7 am y 8 am, como es el caso de Florida, California, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas o el Distrito de Columbia.