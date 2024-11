La candidata Kamala Harris ha recibido un apoyo simbólico y emocional desde su lugar de origen familiar, un pequeño pueblo en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, para ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024. La comunidad de su ascendencia se ha unido en rezos y mensajes de aliento, expresando su apoyo a Harris en un momento histórico para la política norteamericana.

La conexión entre Harris y este pueblo ha sido un tema recurrente en los medios internacionales, ya que su ascendencia india ha dejado una huella profunda en su vida y en la percepción global de su figura política. Por este motivo, la nación asiática la respalda y con sus creencias intentarán ayudar a Harris para que se convierta en la primera presidenta afroamericana de Estados Unidos.

El pequeño pueblo de la india reza para que Kamala gane las elecciones de Estados Unidos | Foto: CNN

¿Cómo es el pueblo de Kamala Harris?

“Saludos a América y buena suerte a Kamala Harris”, se aprecia en un mensaje rodeado con velas, en lengua tamil, pero escrito con el alfabeto latino. Thulasendhrapuram apenas cuenta con 300 habitantes, que ya celebraron en 2021 la elección de la candidata Harris como vicepresidenta y su entrada en la campaña presidencial en el pasado mes de julio, tras la retirada del actual presidente estadounidense, Joe Biden de la contienda electoral.



La familia de vicepresidenta emigró desde India a Estados Unidos hace más de seis décadas, y hoy en día, su éxito político es una fuente de orgullo para sus raíces. En los pequeños pueblos, sus parientes y seguidores celebran su carrera como un logro significativo no solo para la comunidad india en América, sino para Asia.

Se puede ver las letras en otro idioma apoyando a Kamala Harris | Foto: RPP

Kamala Harris, la primera presidenta afroamericana de Estados Unidos

Además, la candidata del Partido Demócrata sería la primera mujer negra y de origen asiático en el Despacho Oval si vence en los comicios a su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021). Su madre, Shyamala Gopalan, nació en Tamil Nadu y emigró a EE. UU. en 1958. Gopalan se casó con Donald Harris, un profesor de economía jamaicano, y juntos criaron a sus hijas en un entorno que valoraba sus raíces culturales.

Harris ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de su herencia india. En su autobiografía “Nuestra verdad” (2019), menciona cómo sus visitas a la India junto a su madre fueron fundamentales para entender su identidad. La candidata recordó que su madre y sus abuelos le inculcaron el orgullo por sus raíces sudasiáticas, lo que ha influido en su vida y carrera política.

¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos 2024?

El expresidente Donald Trump emitió su voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos este martes, 5 de noviembre de 2024. Acompañado por su esposa, Melania Trump, acudió a su centro de votación en Palm Beach, Florida, cerca de su residencia en Mar-a-Lago. "Me siento muy seguro" de la victoria, dijo Trump. En un mitin de Pittsburgh, Pensilvania, Trump se refirió a su contrincante como 'la peor vicepresidenta de Estados Unidos'. El magnate no dudó en utilizar su popular frase durante su participación el show 'The apprendice": "You're fired".