En algunas partes de Vermont, los votantes pueden votar a partir de las 5 am, mientras que hay una ciudad de New Hampshire la gente puede votar en la medianoche. Hay otros estados que recién pueden participar desde las 11 am. No obstante, la mayoría de centro de votación en los Estados Unidos estarán habilitados entre las 6 am, 7 am y 8 am, como es el caso de Florida, California, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas o el Distrito de Columbia.