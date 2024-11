¿Cuándo son las próximas elecciones en Estados Unidos y quiénes serían los candidatos presidenciales?

A medida que las elecciones presidenciales de Estados Unidos llegan a su punto álgido, la atención se centra en el resultado de la competencia entre Kamala Harris y Donald Trump. Harris podría convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia, mientras que Trump buscaría un segundo mandato en el Despacho Oval. La contienda ha sido reñida, y los estados clave definirán el futuro político del país. Sin embargo, mirando más allá de 2024, surge la pregunta: ¿quiénes serán los protagonistas en las elecciones de 2028?

Posibles candidatos para las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.

El sistema electoral estadounidense establece que las elecciones presidenciales se celebren cada cuatro años, el martes después del primer lunes de noviembre. Si no hay inconvenientes imprevistos que obliguen al presidente a dejar su cargo, como ocurrió con Richard Nixon en 1974 tras el escándalo Watergate, la fecha para las próximas elecciones presidenciales ya está fijada: noviembre de 2028.

A medida que Estados Unidos avanza, la expectativa crece por ver quién dará forma al futuro del país. Foto: CNN

En cuanto a los posibles candidatos, la escena política parece abierta a muchas posibilidades. Si Kamala Harris logra una victoria en 2024, su reelección podría estar en la mira. En el lado republicano, nuevas figuras podrían surgir, mientras que la influencia de Trump aún podría tener peso. Se especula sobre la aparición de líderes más jóvenes, que buscarán definir el futuro de sus partidos y atraer a una base de votantes diversa.

Donald Trump y su decisión para 2028

Donald Trump, quien ha sido un protagonista central en la política estadounidense, ha dejado claro que, si pierde en 2024, no tiene intención de presentarse nuevamente en 2028. En una entrevista reciente en el programa Full Measure, Trump, de 78 años, señaló que no se ve lanzando otra campaña si no tiene éxito en esta elección.

“Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto”, afirmó, aunque también expresó su esperanza de obtener la victoria el 5 de noviembre.

A medida que Estados Unidos avanza, la expectativa crece por ver quién dará forma al futuro del país. Foto: La Nación

A pesar de esta declaración, Trump siempre ha sido un factor impredecible en la política, y su influencia no desaparecerá fácilmente. Incluso si decide no postularse nuevamente, su impacto podría seguir moldeando el Partido Republicano y su base electoral, ya sea respaldando a un sucesor o influyendo en las decisiones estratégicas de su partido.

Nuevas figuras que podrían competir por la presidencia

Además de los nombres establecidos, los próximos cuatro años podrían ver la aparición de nuevas figuras que buscan desafiar el statu quo. En el Partido Demócrata, jóvenes líderes como Alexandria Ocasio-Cortez han captado la atención, y podría haber un movimiento hacia candidatos que representen una visión más progresista. En el lado republicano, posibles aspirantes como Ron DeSantis, gobernador de Florida, o figuras emergentes con una agenda más conservadora, podrían preparar el terreno para una futura candidatura.

A medida que Estados Unidos avanza, la expectativa crece por ver quién dará forma al futuro del país. Foto: La Nación

El panorama se verá influenciado por los temas que continúen dominando la conversación política: la economía, la política exterior y la crisis climática, entre otros. La evolución de estos problemas en los próximos años dará forma a las plataformas y las estrategias de los candidatos, haciendo que las elecciones de 2028 sean tan críticas como las que enfrentamos hoy.