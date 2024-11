Kamala Harris sorprendió al público al aparecer en el sketch de Saturday Night Live de NBC junto a Maya Rudolph, famosa por imitar a la vicepresidenta desde 2019. En un contexto donde la demócrata pasó haciendo campaña ese mismo día en los estados bisagra como Georgia y Carolina del Norte, a dos días de las elecciones en Estados Unidos.

Harris hizo una parada en Nueva York para aparecer en el programa de comedia, que se transmite en vivo a todo Estados Unidos. El anfitrión de esa noche fue el comediante John Mulaney y el número musical estaba a cargo de Chapell Roan.

Kamala Harris aparece en Saturday Night Live a dos días de las elecciones en Estados Unidos

El sábado 2 de noviembre, Harris ha pronunciado una de las frases más emblemáticas de la televisión estadounidense: "Live from New York, it's Saturday Night! (En directo, desde Nueva York, ¡es la noche del sábado!)".

La vicepresidenta apareció como el reflejo del espejo de la actriz, Maya Rudolph. En el sketch, Rudolph reflexiona sobre los últimos días de la campaña presidencial. El personaje estaba acompañado por el gobernador y candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, interpretado por el comediante Jim Gaffigan, y su esposo, el abogado, Doug Emhoff, representado por Andy Samberg, uno de los actores que saltaron a la fama en Saturday Night Live (SNL).

"Hasta aquí llegamos , la última parada en Pensilvania", señala el personaje de Rudolph. "Me gustaría hablar con alguien que estuviera en mis zapatos, una mujer negra del sur de Asia, probablemente del área de San Francisco", añadió, antes de voltear y encontrarse en el espejo a Kamala Harris.

Kamala Harris en Saturday Night Live junto a Maya Rudolph. Foto: AFP

"Es bueno verte, Kamala", dice Rudolph. "Es bueno verte a ti, Kamala", responde Harris. "Estoy aquí para recordarte que tú puedes hacer algo que tu rival no puede: abrir puertas", bromea la demócrata, en referencia al momento en el que Donald Trump casi cae abriendo la puerta de un camión de basura en Wisconsin.

"Voy a votar por nosotras", confió Rudolph al final del sketch. Harris gastó la última broma: "¿No estarás a caso registrada en Pensilvania?". Una al lado de la otra mostraron su gran parecido ante la audiencia.

Harris elogia actuación de Maya Rudolph en Saturday Night Live: "Es muy buena"

En una entrevista para el programa estadounidense "The View" de ABC, la candidata demócrata elogió el desempeño de la actriz para imitarla. "Lo tenía todo, el traje, las joyas, todo!".

Jason Miller, principal asesor de la campaña de Trump, afirmó su sorpresa tras su aparición en SNL, la cual señaló que la interpretación que se le hace a Harris es poco favorecedora. En una consulta del medio NBC sobre si Trump había sido invitado a aparecer, dijo: "No lo sé. Probablemente no".

Los políticos estadounidenses tienen una larga historia con el programa de comedia, incluido Trump, quien presentó SNL en el 2015, aunque a menos de dos días de las elecciones en Estados Unidos es inusual.