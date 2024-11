Las autoridades han aclarado que solicitar los beneficios de SNAP no afecta el estatus migratorio de una persona. Foto: 211 Mariland

Las personas en dificultades financieras pueden recurrir a apoyos gubernamentales, pero muchos requieren ser ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ofrece opciones para migrantes en ciertos estados.

SNAP, conocido como cupones o estampillas de comida, proporciona apoyo para la compra de alimentos. Los beneficiarios reciben un depósito mensual en su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), permitiendo la compra de alimentos como si fuera una tarjeta bancaria. Cada estado establece sus propios requisitos, que pueden incluir límites de ingresos y demostrar presencia legal en EE. UU.

Algunos estados cuentan con programas especiales que permiten a ciertos migrantes acceder a los beneficios de SNAP. Estos estados son: California, Connecticut, Illinois, Maine, Minnesota y Washington. Es fundamental acercarse a la oficina de SNAP local para conocer los requisitos específicos y la documentación necesaria para solicitar ayuda.

Requisitos para acceder a SNAP como inmigrante

Es importante destacar que, aunque algunos inmigrantes pueden acceder a SNAP, este programa no está disponible para extranjeros indocumentados. Los no ciudadanos que cumplen con los límites de ingresos y recursos pueden ser elegibles bajo ciertas categorías, sin periodo de espera. Estas categorías incluyen:

Refugiados

Personas a las que se les concedió asilo

Víctimas de trata grave

Deportación suspendida

Amerasiáticos

Participantes cubanos y haitianos

Inmigrantes especiales iraquíes y afganos (SIV)

Ciertos indios americanos nacidos en el extranjero

Miembros de la tribu Hmong o de las tierras altas de Laos

Ciudadanos de los Pactos de Libre Asociación (COFA) de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palau

Opciones para quienes no son elegibles

Si no eres elegible para SNAP debido a tu estatus migratorio, puedes presentar una solicitud en nombre de otros que sí sean ciudadanos o que se encuentren en alguna de las categorías mencionadas, como tus hijos. Esto permite que las familias accedan a los beneficios necesarios para su alimentación.

Impacto en el estatus migratorio

Las autoridades han aclarado que solicitar los beneficios de SNAP no afecta el estatus migratorio de una persona. Este programa no se considera una carga pública, lo que significa que no influye negativamente en futuras solicitudes de residencia o ciudadanía.

