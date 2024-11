Trump simula acto sexual tras falla de su micrófono en pleno mitin a días de las elecciones en Estados Unidos 2024

Donald Trump vuelve al ojo de la tormenta en la previa de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En un reciente evento que ha capturado la atención de los medios y las redes sociales, el exmandatario, realizó una serie de gestos y comentarios poco convencionales. Por este motivo, desató algunas risas y también criticas por sus actos obscenos.

El líder republicano no solo mostró su frustración, sino que también hizo un gesto que muchos interpretaron de manera vulgar. Este episodio ha reavivado el debate sobre su estilo y comportamiento en público previo a las elecciones estadounidenses. Además, en un momento en que su figura sigue generando tanto apoyo como oposición.

Polémico gesto de Donald Trump, en mitin, emulando acto sexual | Foto: CNN

¿Qué hizo Donald Trump en el mitin previo a las elecciones de Estados Unidos?

El evento contaba con un micrófono en cuestión y no se sostenía por sí solo. Por ende, a Trump le dieron un micrófono de mano, lo que lo dejó muy incómodo. Además, reveló que el acto de sostener el micrófono lo dejó exhausto. "Estoy trabajando duro con este estúpido micrófono", dijo. “Me estoy volando el brazo izquierdo, ahora me voy a volar el brazo derecho, y también me voy a volar la maldita garganta. Esta gente estúpida”, expresó el experimentado político.

El mitin se puso más polémico, ya que a los tres minutos de haber iniciado el discurso simuló una escena de sexo oral. “Oh, hombre, es demasiado bajo”, enfatizó. Trump inclinó el micrófono hacia sí mismo, lo movió hacia arriba y hacia abajo, abrió la boca, se inclinó hacia adelante y movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo sobre el micrófono antes de tirar el micrófono a un lado y decir en voz alta: "Demasiado bajo"

¿Cuáles fueron las repercusiones por el acto sexual de Donald Trump?



Explotaron las redes sociales. Shannon Watts, fundadora de Mothers Demand, exigió una sanción para el candidato por sus gestos. "Esto no es gracioso; esta es una continuación de su depredación sexual y misoginia. Y los principales medios de comunicación no dirán nada”, redactó en Twitter.

Las amenazas de violencia y el entusiasmo de Trump por emular movimientos del sexo oral se producen un día después de que la fiscal normal de Arizona, Kris Mayes, revelará que está abriendo una investigación sobre los comentarios que hizo sobre Liz Cheney.

Otras polémicas declaraciones de Donald Trump previo a las elecciones de Estados Unidos

El comediante Tony Hinchcliffe, conocido por su amistad con Donald Trump, provocó controversia el domingo durante un mitin al comparar a Puerto Rico con "una isla flotante de basura". Sus declaraciones desataron la indignación de diversas personalidades, como el rapero Benito, una reconocida actriz latina y el célebre cantante Ricky Martin, quienes condenaron sus comentario.

La broma sorprendió a la multitud y se volvió viral en las redes sociales. Las figuras públicas no tardaron en defender a Puerto Rico y expresar su apoyo a Kamala Harris. La diva del pop, por su parte, no se quedó callada y utilizó Twitter para compartir algunos de los lemas de la vicepresidenta, reafirmando su apoyo a la isla. "Hay mucho en juego en esta elección para los votantes puertorriqueños y para los latinos”, destacó.