Green Card por trabajar en 'Ross Dress for Less': requisitos, salarios y beneficios

Los salarios oscilan entre 20.800 y 51.178 dólares anuales, según puesto y experiencia. Foto: composición LR/Ross Dress for Less.

La famosa franquicia 'Ross Dress for Less' en Estados Unidos ofrece la oportunidad de obtener la 'Green Card' a quienes deseen trabajar en sus tiendas en Estados Unidos. Conoce los requisitos, salarios promedio y otros beneficios que brinda esta reconocida cadena.

Fundada en 1982, 'Ross Dress for Less' se ha consolidado como una de las principales tiendas de descuento en USA, con 1.483 sucursales en todo el país. La empresa, que genera más de 18 mil millones de dólares anuales, se especializa en la venta de ropa, muebles y artículos de cuidado personal, entre otros productos. Bajo la dirección de Barbara Rentler, la franquicia se ha convertido en un lugar atractivo para trabajadores tanto locales como extranjeros.

La compañía ofrece constantemente oportunidades laborales y, en algunos casos, patrocina a trabajadores extranjeros para que obtengan la residencia permanente o 'Green Card'. Esto representa una opción valiosa para quienes buscan establecerse en Estados Unidos.

Requisitos para trabajar en Ross Dress for Less de USA

Los candidatos interesados en formar parte del equipo de 'Ross Dress for Less' deben cumplir con ciertos requisitos. Es fundamental que se sientan cómodos trabajando en equipo, mantengan una actitud positiva y posean habilidades de comunicación y ventas. Las solicitudes pueden realizarse en línea a través de plataformas de empleo como MyVisa Jobs o directamente en los locales. Además, los postulantes deben ser mayores de 16 años.

Salario en Ross Dress for Less

Según la plataforma MyVisa Jobs, el salario promedio para trabajadores patrocinados para 'Green Card' en 'Ross Dress for Less' oscila entre 28.619 y 36.721 dólares anuales. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 20.800 dólares al año, mientras que los profesionales más experimentados pueden recibir hasta 51.178 dólares anuales. Esta variabilidad en los salarios refleja la diversidad de puestos y la experiencia requerida para cada uno.

Cómo obtener la Green Card con Ross Dress for Less

Para obtener la 'Green Card' a través de 'Ross Dress for Less', es necesario que un ciudadano estadounidense o residente permanente patrocine al trabajador extranjero para un empleo no calificado. El proceso comienza con la aceptación de una oferta de trabajo, donde el empleador debe demostrar la falta de trabajadores locales mediante una Solicitud de Certificación Laboral al Departamento de Trabajo (DOL). Además, el trabajador debe contar con un permiso de trabajo (visa) en Estados Unidos.

Una vez que se aprueba la solicitud, el patrocinador debe presentar la Petición I-14 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Posteriormente, el trabajador puede solicitar un ajuste de estatus, lo que le permitirá obtener la residencia permanente en el país.

En resumen, trabajar en 'Ross Dress for Less' no solo ofrece la posibilidad de un empleo estable, sino también la oportunidad de obtener la 'Green Card', lo que representa un paso importante para quienes buscan establecerse en Estados Unidos.