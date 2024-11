¡A tener en cuenta, inmigrantes en EE. UU.! Esto sucederá con las licencias que no tienen Real ID desde ESTE MES del 2025

Desde el 7 de mayo de 2025, se implementará de manera obligatoria el uso del Real ID en Estados Unidos. Esta normativa, establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), obligará a millones de residentes a portar identificaciones que cumplan con los requisitos de seguridad más estrictos. Las licencias de conducir que no cuenten con el Real ID dejarán de ser válidas para abordar vuelos domésticos, ingresar a instalaciones federales o bases militares. Con la fecha límite cada vez más cerca, la pregunta principal es: ¿qué deben hacer las personas que aún no han actualizado sus documentos?

El Real ID Act fue aprobado en 2005 como respuesta a las amenazas a la seguridad nacional, buscando unificar los criterios de identificación a nivel federal. Sin embargo, casi dos décadas después, millones de estadounidenses todavía utilizan licencias que no cumplen con estos estándares. Se espera que las agencias estatales de vehículos motorizados enfrenten una gran demanda de solicitudes de renovación y actualización, lo que podría generar demoras significativas para quienes aún no han tomado medidas.

Esto sucederá con las licencias que no tienen Real ID

Aunque tu licencia de conducir no cuente con la certificación Real ID, podrás seguir realizando la mayoría de tus actividades diarias sin problemas. Desde manejar hasta realizar transacciones bancarias, pasando por acceder a servicios de emergencia locales, tu vida cotidiana no se verá afectada. Esta flexibilidad te garantiza acceso a los servicios básicos, incluso si tu licencia no cumple con los nuevos estándares federales.

Real ID: ¿qué cosas están prohibidas con este documento?

La Ley Real ID impone nuevas restricciones para los inmigrantes que residen en Estados Unidos. Si tu licencia de conducir no cumple con los requisitos de seguridad, ya no podrás abordar un avión o acceder a edificios gubernamentales. Esto afecta especialmente a aquellos que aún no han obtenido su pasaporte o que han decidido no renovar su licencia a la versión Real ID.

¿Qué es la Real ID y por qué es importante?

El Real ID es una credencial que sigue estándares federales más altos de verificación de identidad, los cuales fueron desarrollados tras los ataques del 11 de septiembre. Una licencia que cumpla con estas normativas se distingue por una estrella en la esquina superior derecha. Sin ella, las personas no podrán acceder a vuelos nacionales ni a instalaciones federales a partir de la fecha límite. Aquellos que deseen evitar problemas deben revisar con tiempo si su licencia actual cumple con los requisitos y, en caso contrario, programar una cita para renovarla.

La importancia de este cambio radica en la seguridad. Según el DHS, las medidas buscan garantizar que las identidades de los ciudadanos se verifiquen adecuadamente y que los documentos sean difíciles de falsificar. Desde su anuncio, el Real ID Act ha sido pospuesto varias veces, pero esta fecha final se mantiene sin cambios, aumentando la presión sobre aquellos que aún no han realizado el trámite.

¿Cómo actualizar tu licencia de conducir?

El proceso para obtener un Real ID varía según el estado, pero generalmente requiere la presentación de documentos específicos que demuestren identidad, residencia y número de Seguro Social. Ejemplos comunes incluyen un certificado de nacimiento, un comprobante de domicilio y una tarjeta de Seguro Social. Es importante verificar los requisitos de tu estado y llevar toda la documentación necesaria para evitar retrasos o rechazos.

Los residentes pueden consultar las páginas web oficiales de las oficinas de vehículos motorizados de su estado para agendar una cita y conocer los detalles del trámite. También deben tener en cuenta las tarifas asociadas a la renovación. Las licencias Real ID pueden tener un costo mayor que las licencias regulares, dependiendo de cada jurisdicción. Es esencial prepararse con antelación para agilizar el proceso y cumplir con los plazos establecidos.