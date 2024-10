Embajador de EE. UU. en México asegura que se entregó información sobre la captura de El Mayo Zambada

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que su país ha cooperado con las autoridades mexicanas, proporcionando información sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. Esta declaración surge en respuesta a las críticas del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien había señalado la falta de información por parte de Washington.

Durante una conferencia de prensa, Salazar mostró documentos que, según él, evidencian la comunicación constante entre ambos gobiernos desde el arresto de Zambada. El embajador destacó que el 25 de julio, día de la detención, se mantuvieron contactos directos con el fiscal Gertz y otros miembros del gabinete mexicano.

Documentación presentada por el embajador en México

Salazar presentó documentos que respaldan su afirmación de que Estados Unidos ha estado en contacto con México desde el arresto de Zambada. “Desde el momento que ocurrió lo que ocurrió el 25 de julio, hemos estado en contacto constante con el gobierno de México”, declaró el embajador. Además, mencionó que el fiscal Gertz recibió comunicaciones de otros funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Justicia, Merrick Garland.

Requerimientos sobre el vuelo de Zambada en México

El fiscal Gertz Manero, en su intervención, insistió en que aún falta información crucial sobre el vuelo en el que Zambada llegó a Estados Unidos. “Ningún piloto en ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos”, explicó. Gertz cuestionó por qué el piloto no fue detenido y por qué el avión era clonado, lo que ha generado más dudas sobre el proceso de captura.

Posición del Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el tema, reiterando que el Gobierno de EE. UU. debe proporcionar más información sobre el arresto de Zambada. La mandataria mencionó que la solicitud sigue vigente y que se espera una respuesta clara sobre los detalles del operativo.

Respuesta del Departamento de Estado de EE. UU.

En respuesta a las inquietudes planteadas, el Departamento de Estado de EE. UU. reafirmó que no hubo participación de sus fuerzas del orden en la captura de Zambada. “Hemos confirmado repetidamente que no hubo ninguna operación de las fuerzas del orden de Estados Unidos en México relacionada con el arresto de Ismael Zambada García”, afirmaron. Además, enfatizaron que el piloto del avión no era un empleado del Gobierno de EE. UU. ni un ciudadano estadounidense.

La cooperación en seguridad entre ambos países sigue siendo una prioridad, y se espera que la nueva administración de Sheinbaum profundice esta colaboración para mejorar la seguridad en las comunidades fronterizas.