Leonardo DiCaprio, comprometido activamente en la lucha contra el cambio climático, es una de las voces más fuertes en promover la conciencia ambiental y en cuestionar las políticas que niegan esta crisis global. Su mensaje enfatiza que Harris representa una opción confiable para enfrentar los retos ambientales.

DiCaprio compartió su opinión a través de un video publicado en Instagram, plataforma donde sus seguidores pudieron conocer su perspectiva sobre los riesgos del cambio climático y la importancia de votar por candidatos comprometidos con la acción ambiental. El actor aprovechó la oportunidad para contrastar el enfoque de Harris con el de figuras como Donald Trump, a quien acusó de ignorar los hechos científicos y de comprometer el futuro ambiental del país.

Leonardo DiCaprio apoya a Kamala Harris. Foto: Leonardo DiCaprio/ Instagram

Leonardo DiCaprio habla del cambio climático

En un video en Instagram, el actor y ganador del Oscar habló sobre los efectos de los recientes huracanes Helene y Milton, donde afirmó que “estos desastres no naturales fueron causados por el cambio climático”.

"A principios de este mes, los huracanes Helene y Milton devastaron partes de Florida, Georgia y Carolina del Norte. Las familias perdieron sus hogares, sus medios de vida y sus seres queridos a causa de algunos de los huracanes más fuertes del Atlántico jamás registrados. Estas tormentas han causado daños estimados en 100.000 millones de dólares. Y no se equivoquen, estos desastres no naturales fueron causados por el cambio climático", expresó DiCaprio.

Leonardo DiCaprio critica a Donald Trump

La estrella criticó la falta de seriedad de Donald Trump ante la crisis climática. "Donald Trump sigue negando los hechos, sigue negando la ciencia. Retiró a Estados Unidos de los Acuerdos Climáticos de París y revirtió protecciones ambientales críticas. Ahora ha prometido a la industria del petróleo y el gas que se deshará de cualquier regulación que quieran a cambio de una donación de mil millones de dólares. El cambio climático está matando la tierra y arruinando nuestra economía", agregó.

Leonardo DiCaprio apoya a Kamala Harris

Leonardo no dudó en comparar el trabajo que ha realizado la gestión de Joe Biden, junto a Kamala Harris, sobre la problemática y comentó: "Necesitamos un paso audaz hacia adelante para salvar nuestra economía, nuestro planeta y a nosotros mismos. Por eso voy a votar por Kamala Harris. Ayudó a liderar la acción climática más importante en la historia de Estados Unidos, incluida la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación. Bajo su liderazgo, establecimos objetivos ambiciosos para lograr cero emisiones netas para 2050 y construir una economía verde que no solo cree empleos, sino que también ayude a salvar nuestro planeta. Únanse a mí para votar por Kamala Harris el 5 de noviembre, porque no podemos darnos el lujo de retroceder", concluyó el actor.

Kamala Harris muestra una postura más consciente sobre el medio ambiente. Foto: AFP

¿Cómo Leonardo DiCaprio ha apoyado al cambio climático?

Leonardo DiCaprio es un defensor activo de la protección ambiental durante años, combinó su carrera artística con su compromiso ambiental. Asimismo, utiliza su influencia para llamar la atención sobre temas como el calentamiento global y la conservación de ecosistemas, y apoya a organizaciones que trabajan en la preservación de la naturaleza. En 1998, DiCaprio fundó la Leonardo DiCaprio Foundation, una organización sin fines de lucro que se enfoca en proyectos de conservación ambiental, energías renovables y reducción de la huella de carbono.