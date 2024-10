Por qué habrá tráfico este fin de semana en SAN ANTONIO: Toma tus precauciones si vives en esta ciudad de TEXAS

Este fin de semana, San Antonio, Texas, se prepara para un notable aumento en el tráfico debido a la coincidencia de eventos masivos que atraerán a miles de personas al centro de la ciudad. La combinación del esperado concierto de Billy Joel y Sting en el Alamodome y las festividades del Día de los Muertos en diversas ubicaciones crea el escenario perfecto para una intensa congestión vehicular y dificultades de estacionamiento en las zonas más transitadas de la localidad.

Con un flujo inusual de visitantes y locales que planean disfrutar de estos eventos, las autoridades han emitido recomendaciones para ayudar a los residentes y turistas a movilizarse de manera eficiente. Ante el riesgo de largos atascos y la alta demanda de espacios de estacionamiento, se aconseja que quienes planeen asistir a los eventos anticipen sus rutas y evalúen alternativas de transporte público disponibles.

San Antonio es conocida por su cultura mexicana y sus festividades, como el Fiesta San Antonio, que se celebra cada primavera. Foto: The New York Times

Recomendaciones de las autoridades para evitar el tráfico

Las autoridades de San Antonio han emitido una serie de recomendaciones clave para enfrentar el tráfico durante el fin de semana. Entre las principales sugerencias está planificar las rutas con antelación y, si es posible, optar por el uso de transporte público. Para quienes asistan al concierto en el Alamodome, estará disponible el servicio de “Park & Ride”, diseñado para trasladar a los asistentes desde puntos estratégicos hasta el estadio, reduciendo así la cantidad de vehículos en las inmediaciones del evento.

Además, se espera que las festividades del Día de los Muertos, que incluyen eventos en La Villita y el tradicional desfile en el River Walk, incrementen la afluencia en áreas como Hemisfair y Market Square. Las autoridades locales también han habilitado el sitio web “Know Before You Go Downtown”, donde se puede consultar información en tiempo real sobre rutas alternativas y estacionamientos disponibles, incluyendo opciones con tarifas especiales que no superan los US$15 diarios.

Festividades y su impacto en la movilidad del centro de San Antonio

Las celebraciones del Día de los Muertos se llevarán a cabo en diferentes puntos de San Antonio, atrayendo a miles de personas con desfiles, exhibiciones y eventos culturales. La Villita y el River Walk serán epicentros de esta festividad, llenando las calles del centro de visitantes que deseen rendir homenaje a esta tradición mexicana. Esta afluencia afectará especialmente el tránsito en avenidas principales y zonas como Market Square.

Para minimizar el impacto en el tráfico, las autoridades sugieren a los asistentes evitar el uso de vehículos particulares y optar por el transporte público o servicios de movilidad compartida. Aquellos que decidan manejar deberán prever retrasos y buscar estacionamientos con anticipación, aprovechando las indicaciones y recursos ofrecidos en línea para evitar inconvenientes durante el fin de semana.