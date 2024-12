¿En qué país ya es Navidad 2024? sigue EN VIVO la llegada de la Noche Buena en diferentes países del mundo

La Navidad 2024 llega para unir al mundo en una de las festividades más entrañables y universales. Este año, la celebración de Noche Buena comenzará en las islas Kiribati y Samoa, ubicadas en el Pacífico Sur, los primeros países en recibir el 24 de diciembre debido a su ubicación en la línea internacional de cambio de fecha.

En contraste, lugares como Hawai y las islas del Pacífico Central serán los últimos en despedir esta mágica noche. Este recorrido global destaca la diversidad cultural, los husos horarios y las tradiciones únicas que dan vida a esta fecha tan especial.

Sigue en vivo este fascinante viaje por el mundo y descubre cómo cada país celebra la Noche Buena 2024. Desde los primeros villancicos en Oceanía hasta las últimas campanadas en Asia, África, América, Antártida, Europa y Oceanía. Además, conoce las tradiciones navideñas, horarios globales, celebraciones culturales, y diferencias horarias marcan este especial recorrido.

Navidad 2024: así se vive la Noche Buena en el mundo 05:00 Mensajes para dedicar esta Navidad - Que estas Navidades estén envueltas con papel de felicidad y atadas con una cinta de amor. - La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y, por eso, todo es más suave y más hermoso. - Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del nuevo año la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares. 03:00 Uruguay, el país de Sudamérica que no celebra Navidad En Sudamérica, un país desafía las tradiciones religiosas al apostar por un calendario oficial completamente laico. Hace más de un siglo, en 1919, este país eliminó celebraciones como Navidad y Semana Santa, reemplazándolas por festividades seculares que reflejan su compromiso con la separación entre Iglesia y Estado. Revisa la nota completa AQUÍ. Foto: Ámbito.

Este es el primer país en celebrar la Navidad en el mundo

El primer país en recibir la Navidad es Kiribati, específicamente las islas de la Línea, como la Isla de Kiritimati (o Isla de Navidad). Este pequeño país insular en el Océano Pacífico se encuentra en el huso horario UTC+14, el más avanzado del mundo. Por esta razón, Kiribati es el primer lugar del planeta en dar la bienvenida a la medianoche del 25 de diciembre.

Estas islas tienen una ubicación única debido a cómo se trazó la Línea Internacional de Cambio de Fecha, lo que las posiciona como las primeras en celebrar la Navidad cada año.

El primer país en recibir la Navidad es Kiribati, específicamente las islas de la Línea. Foto: Subrayado.

¿Cuál será el recorrido de Papá Noel en el mundo, según Google Santa Tracker?

Cada año, millones de niños alrededor del mundo esperan con ansias la llegada de Papá Noel, y gracias a herramientas tecnológicas como Google Santa Tracker, es posible seguir su mágico recorrido en tiempo real. Sigue la trayectoria de Papá Noel AQUÍ.

Los 5 'peores' países para celebrar Navidad en el mundo

La percepción de qué países son 'peores' para celebrar Navidad puede depender de factores culturales, climáticos, religiosos o personales. A continuación, se presentan cinco países que, por diversas razones, podrían no ser ideales para quienes buscan una celebración navideña tradicional. Esto no significa que sean "malos", sino que podrían no ofrecer el ambiente navideño típico: