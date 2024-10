Quique Setién, exentrenador del Barcelona, desea competir en la MLS donde juega Messi: "Me gustaría entrenar en USA"

Quique Setién, conocido por su paso por clubes como el Barcelona y el Betis, ha expresado su interés en dirigir en la Major League Soccer (MLS). El técnico cántabro, en declaraciones a ESPN, compartió que Estados Unidos le ha atraído desde su época como jugador y que ve en la MLS una oportunidad única para contribuir al crecimiento del fútbol en la región. Con su vasta experiencia en la formación de jugadores y un estilo de juego atractivo, Setién cree que su aporte puede ser fundamental para impulsar el desarrollo de los jóvenes talentos en el fútbol estadounidense.

A lo largo de su carrera, Setién ha trabajado con jugadores de renombre como Lionel Messi y Luis Suárez, y ha logrado llevar a sus equipos a competir en torneos europeos. Ahora, tras su paso por el Villarreal y una pausa en su carrera, se encuentra evaluando nuevas oportunidades, con especial interés en la MLS, un proyecto que lo atrae desde hace tiempo.

¿Qué dijo Quique Setién sobre su interés en dirigir en la MLS?

En una entrevista exclusiva con ESPN, Quique Setién reveló que dirigir en la MLS es un proyecto que ha captado su atención desde hace años. A pesar de haber terminado su carrera como futbolista a los 38 años, Setién confesó que en ese momento ya tenía la aspiración de explorar oportunidades en Estados Unidos, aunque estas no se concretaron. Según el exentrenador del Barcelona, la MLS es una liga en crecimiento que representa un reto apasionante para cualquier técnico que quiera formar parte de la evolución del fútbol en Estados Unidos.

Setién comentó: “Me gustaría. Ya de jugador tuve esa aspiración, lo que pasa es que terminé muy tarde mi carrera: tenía 38 años y ni era plan, ni salió ninguna oportunidad. La busqué pero no salió. Es un país que siempre me ha atraído. Creo que ahí me integraría fenomenal”. Para Setién, dirigir en la MLS no solo sería una nueva aventura profesional, sino una oportunidad para poner en práctica sus conocimientos en una liga que aún tiene mucho por desarrollar.

Quique Setién dirigió a jugadores de renombre como Lionel Messi y Luis Suárez. Foto: RPP

¿Por qué Quique Setién cree que puede ayudar al desarrollo de jugadores en la MLS?

Una de las principales razones por las que Quique Setién está interesado en la MLS es su enfoque en el desarrollo de jóvenes jugadores. A lo largo de su carrera como entrenador, Setién ha demostrado una habilidad excepcional para trabajar con futbolistas jóvenes, ayudándolos a dar el salto a la élite. Nombres como Pedri, Fabián Ruiz y Loren Morón, quienes tuvieron un gran desarrollo bajo su mando, destacan el impacto que Setién puede tener en la carrera de los jugadores.

Setién cree que la MLS ofrece un terreno fértil para que su estilo de juego combinativo y atractivo ayude a los jóvenes talentos. “Siempre me ha atraído mucho la gente joven por su energía positiva. Creo que puedo ayudar a muchos chicos que están empezando y que cualquier detalle les puede servir para mejorar”, afirmó Setién en la entrevista. Con estas declaraciones, Setién dejó claro que su objetivo no es solo dirigir, sino también formar a la próxima generación de futbolistas estadounidenses.

¿Cómo ve Quique Setién el futuro de la MLS y el fútbol estadounidense?

Quique Setién también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el potencial del fútbol en Estados Unidos y el papel que la MLS puede jugar en su crecimiento. Según Setién, la liga ha avanzado mucho en los últimos años, pero aún tiene áreas por desarrollar, especialmente en lo que respecta a las categorías inferiores y el trabajo con jugadores jóvenes. El exentrenador del Barcelona ha tenido varias experiencias en Estados Unidos, donde ha impartido charlas y entrenado a jóvenes durante cortos periodos, lo que le ha permitido observar de cerca el entusiasmo y la disposición para aprender de los futbolistas estadounidenses.

“He estado varias veces allí y he dado alguna charla. Ves cómo la gente te habla, te escucha y el interés que hay. He entrenado a muchos chavales en periodos cortos y noto la energía, las ganas y la ilusión de querer aprender”, explicó Setién. Para él, el futuro de la MLS es prometedor, y con la llegada de figuras internacionales como Lionel Messi, la liga está captando la atención mundial. “Ves cómo te miran cuando les haces algún comentario táctico para que mejoren cosas”, agregó Setién, subrayando que la formación táctica será clave para que la MLS alcance su máximo potencial.