La comunidad huachana residente en Estados Unidos se prepara para celebrar un evento muy especial: el 150.º aniversario de Huacho, una ciudad llena de historia y tradición. Bajo el nombre “Huacho Tradición y Sabor”, el evento promete ser una experiencia que conectará a los peruanos que viven lejos de su tierra con sus raíces culturales, a través de una muestra rica en gastronomía y folclore.

Este evento, promovido por Yulissa Baltazar Polo, se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre en Nueva York, y será una fiesta donde la cultura huachana estará más viva que nunca. Desde música hasta comida típica, “Huacho Tradición y Sabor” tiene como objetivo reunir a la comunidad peruana en Estados Unidos para conmemorar esta fecha tan importante en la historia de Huacho.

El evento “Huacho: Tradición y Sabor” se realizará el domingo 10 de noviembre, en el prestigioso Greenview at The Lawrence Yacht & Country Club, ubicado en Nueva York. El evento comenzará a la 1:00 p. m. y finalizará a las 8:00 p. m., ofreciendo una jornada completa de entretenimiento, gastronomía y cultura. Este escenario de lujo ha sido elegido para enmarcar esta celebración única, que promete atraer a cientos de peruanos residentes en Estados Unidos.

“Huacho Tradición y Sabor” contará con una amplia variedad de actividades culturales y gastronómicas. La música estará a cargo del Grupo Miami Music, que ofrecerá una mezcla de géneros tradicionales y modernos para crear una atmósfera de celebración. Además, el evento incluirá un desfile de modas con productos artesanales de Artesanías Albuferas ARAL, donde los asistentes podrán apreciar el arte y la creatividad de los artesanos huachanos.

En cuanto a la gastronomía, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de platos típicos de Huacho, como el ceviche de pato, los picarones y platos tradicionales como cuyes y pescados frescos. Esta combinación de arte, música y comida hará que el evento sea una auténtica representación de la identidad cultural de Huacho, trasladada a uno de los centros más cosmopolitas del mundo.

Huacho, una ciudad situada en la provincia de Huaura, Perú, es conocida por su historia, su vibrante cultura y su rica tradición gastronómica. Fundada oficialmente hace 150 años, Huacho ha sido un punto central en el desarrollo de la región costera del país, destacándose por su papel histórico en la independencia del Perú y su aporte a la cultura nacional.

La comunidad huachana en Nueva York ha crecido significativamente en los últimos años, convirtiéndose en una de las más representativas de la comunidad peruana. Esta celebración en particular busca unir a los peruanos que viven lejos de su tierra natal, brindándoles una oportunidad de reconectar con sus raíces. Además, Nueva York es un epicentro de culturas diversas, lo que lo convierte en el lugar ideal para mostrar la riqueza cultural de Huacho y compartirla no solo con los peruanos, sino con una audiencia internacional.

Este evento no es solo para los huachanos en Nueva York, sino también para todo peruano que quiera recordar sus raíces, reviviendo momentos importantes de su ciudad natal a través de la música, el arte y, sobre todo, la comida tradicional.

“Huacho: Tradición y Sabor” se llevará a cabo en el Greenview at The Lawrence Yacht & Country Club. Foto: Huacho: Tradición y Sabor en New York