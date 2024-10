¿Qué pasa si voto en blanco el 5 de noviembre por las Elecciones en Estados Unidos 2024?

Un voto en blanco ocurre cuando un votante decide no seleccionar ninguna opción en la boleta electoral. Foto: composición LR/Difusión.

En Estados Unidos, dejar el voto en blanco es una opción que algunos ciudadanos eligen por diversas razones. Este acto puede ser una forma de expresar descontento con los candidatos o las opciones disponibles en la boleta electoral. Aunque no es una práctica común, el voto en blanco tiene implicaciones específicas en el sistema electoral del país.

A continuación te explicamos qué pasaría con ese voto en blanco en caso lo uses en las Elecciones presidenciales del 5 de noviembre en EE. UU., que enfrenta a Kamala Harris y Donald Trump. Además, conoce cómo diferenciarlo de un voto nulo.

¿Qué sucede si voto en blanco en las Elecciones de Estados Unidos 2024?

El impacto del voto en blanco varía según el sistema electoral y las leyes del estado en USA. En algunos lugares, los votos en blanco se cuentan y se registran, pero no afectan el resultado final de la elección. En otros casos, pueden ser ignorados por completo. A pesar de esto, este sigue siendo una forma válida de participación electoral y puede enviar un mensaje sobre el descontento o la falta de opciones satisfactorias para los votantes.

Es importante distinguir entre un voto en blanco y una boleta dañada o un voto nulo en Estados Unidos. Una boleta dañada puede ser el resultado de un error del votante, como marcar más de una opción en una categoría. Los votos nulos, por otro lado, son aquellos que no pueden ser contados debido a errores o daños en la boleta. Ambos casos son diferentes del voto en blanco, que es una decisión consciente de no seleccionar ninguna opción.

¿Qué es un voto en blanco en Estados Unidos?

Un voto en blanco en Estados Unidos ocurre cuando un votante decide no seleccionar ninguna opción en la boleta electoral. Esto puede ser una forma de protesta o simplemente una indicación de que el votante no se siente informado o satisfecho con las opciones presentadas. En algunos casos, los votos en blanco se cuentan y se registran, pero no afectan el resultado final de la elección.

¿Qué otras formas de voto protesta electoral existen en Estados Unidos?

Además del voto en blanco, existen otras formas de voto protesta, como votar por un tercer partido o un candidato independiente. Estas opciones permiten a los votantes expresar su descontento con los principales partidos políticos sin dejar la boleta completamente en blanco.

Sin embargo, estas formas de voto también tienen sus propias implicaciones y pueden influir en el resultado de la elección de manera diferente.