Cheque de estímulo en EE. UU.: estos beneficiarios podrán reclamar sus pagos NO COBRADOS desde US$1.200 en 2024

El país norteamericano es una nación primermundista que se caracteriza por ofrecer diversos pagos económicos a un grupo mayoritario de beneficiarios que se encuentran en una compleja crisis financiera, la cual inició a raíz de la pandemia por la COVID-19 a nivel mundial. En ese contexto, existe un grupo de beneficiarios que podrán reclamar sus pagos no cobrados desde US$1.200 en 2024 en su cheque de estímulo.

Los pagos de estímulo, también conocidos como cheques de estímulo, son transferencias directas de dinero que destino el gobierno estadounidense para apoyar económicamente a los ciudadanos y residentes legales desde hace 4 años. El propósito de esta medida es aliviar financieramente a las personas y familias afectadas por las restricciones y el desempleo causados por la crisis sanitaria y económica y social.

¿Quiénes son los beneficiarios que podrán reclamar sus pagos no cobrados en su cheque de estímulo?

Los beneficiarios que podrán reclamar sus pagos no cobrados en su cheque de estímulo de hasta US$1.200 son aquellos que no recibieron un último pago o recibieron menos del monto total. Este diverso grupo de personas podrían ser elegibles para reclamar un RRC en su declaración federal de impuestos del año 2020 o 2021. Para saber si son aptos o no, deben ingresar sus datos personales y tributarios en el formulario-1040 para calcular el crédito.

Además, si deseas acelerar el proceso para recibir rápidamente tu dinero, debes presentar una declaración de impuestos de hace 3 años en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el RRC reducirá la cantidad de los impuestos que puedes adeudar para dicho año. En caso contrario, esta entidad efectuará el reembolso de impuestos, que será depositado directamente en tu cuenta financiera.

El cheque de estímulo es esencial para miles de estadounidenses. Foto: Telemundo.

Las 5 claves para comprender la importancia de cobrar los cheques de estímulo que no recibiste en USA

Si fuiste elegible para recibir tu pago en Estados Unidos, aún estás a tiempo para reclamar el dinero que no recibiste a través del Crédito de Recuperación de Reembolso en tu declaración de impuestos. A continuación, te detallamos las 5 claves para comprender la importancia de cobrar los cheques de estímulo que no recibiste en USA,

Dinero que te pertenece: los pagos de estos cheques de estímulo son un derecho establecido por el gobierno federal para ayudar a las personas elegibles a partir de la pandemia por la COVID-19. Si cumples con determinados requisitos, ese dinero te pertenece.

los pagos de estos cheques de estímulo son un derecho establecido por el gobierno federal para ayudar a las personas elegibles a partir de la pandemia por la COVID-19. Si cumples con determinados requisitos, ese dinero te pertenece. Alivio económico: estos bonos financieros están diseñados para ofrecer un alivio económico a las familias y ayudar a superar las dificultades financieras causadas desde hace 4 años. Reclamar el dinero que te corresponde puede ser una gran ayuda en todo sentido.

estos bonos financieros están diseñados para ofrecer un alivio económico a las familias y ayudar a superar las dificultades financieras causadas desde hace 4 años. Reclamar el dinero que te corresponde puede ser una gran ayuda en todo sentido. Evitar pérdidas financieras: al no reclamar el pago que te corresponde, estás perdiendo dinero que podría ser utilizado para cubrir gastos importantes, como alimentos, vivienda, deudas, servicios básicos, asistencia social, estudios universitarios, estudios secundarios, entre otros.

al no reclamar el pago que te corresponde, estás perdiendo dinero que podría ser utilizado para cubrir gastos importantes, como alimentos, vivienda, deudas, servicios básicos, asistencia social, estudios universitarios, estudios secundarios, entre otros. Impacto en la economía local: al gastar el dinero del cheque de estímulo, estás inyectando dinero directamente en la economía norteamericana, lo que puede ayudar a estimular el crecimiento económico y crear empleo para miles de residentes y migrantes en Estados Unidos.

al gastar el dinero del cheque de estímulo, estás inyectando dinero directamente en la economía norteamericana, lo que puede ayudar a estimular el crecimiento económico y crear empleo para miles de residentes y migrantes en Estados Unidos. Obligación ciudadana: reclamar los pagos de estímulo es una forma de ejercer tus derechos como ciudadano y asegurarte de que el gobierno cumpla con sus obligaciones. Si bien diversos beneficiarios no pudieron reclamar su dinero, deben estar al tanto de las fechas y plazos para evitar algún inconveniente.