Atención, inmigrantes en USA: esta es la VISA americana más cara y su precio en Estados Unidos este 2024

El gigante americano es una nación primermundista que exige diversos documentos y requisitos para miles de extranjeros que desean viajar a USA en cualquier época del año. Las autoridades migratorias exigen numerosos procedimientos por seguridad y en cumplimiento de las normativas establecidas en la potencia estadounidense. En ese contexto, te contamos cuál es la VISA americana más cara y su precio en Estados Unidos este 2024 para los inmigrantes.

Las visas para indocumentadas son aquellas que te permiten vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos. Existen diversos tipos de visas de inmigrante, cada una con sus propios requisitos y procedimientos. Algunos de los más comunes son: visa de familiar, visa de empleo, visa de lotería, visa de inversionista y visa de refugiado/asilo

¿Cuál es la VISA americana más cara y su precio en Estados Unidos este 2024 para inmigrantes?

La visa americana más cara en Estados Unidos este 2024 para inmigrantes es la visa EB-5, que es un programa de inmigración para inversionista y cuesta US$ 315. Para conseguir este importante visado para extranjeros, los interesados deben invertir al menos US$ 1 millón en un negocio o US$ 500 mil en áreas de empleo específico.

Autoridades norteamericanas recomiendan que los inmigrantes que utilicen este tipo de visa necesitarán de un presupuesto adicional, el cual debe ser contemplado ni bien comienza el proceso. Además, es esencial que este grupo mayoritario de personas consulten con un abogado de inmigración o una fuente oficial para estar al tanto de las variaciones o modificaciones.

La visa es un documento esencial para los migrantes que viven en USA. Foto: Gldaw.

Las 5 claves para comprender la importancia de este tipo de visa para inmigrantes en EE. UU.

Este tipo de visa es una herramienta poderosa para los inversores extranjeros que desean obtener la residencia permanente en Estados Unidos. A continuación, te detallamos las 5 claves para comprender la importancia de este tipo de visa para inmigrantes en EE. UU.

Sueño americano: la visa EB-5 brinda una oportunidad única para que los inversores extranjeros y sus familias se establezcan de manera permanente en Estados Unidos. Es una vía más rápida y directa que otros métodos de inmigración.

Estímulo económico: este programa fue diseñado a fin de estimular la economía estadounidense. Al requerir una inversión significativa en proyectos comerciales que generen empleos, los inversores EB-5 contribuyen al crecimiento económico de los Estados Unidos, principalmente en áreas que necesitan desarrollo.

Diversificación de la inversión: para millones de inversores, la visa EB-5 es una forma de diversificar su cartera de inversiones. Al invertir en la potencia norteamericana, pueden acceder a un mercado más grande y a una economía más estable.

Beneficios para las familias: la visa EB-5 no solo beneficia al inversor principal, sino también a su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. Ekki permite que toda la familia se mude a Estados Unidos y disfrute de los beneficios de vivir en esta nación.

Flexibilidad de inversión: este visado brinda cierta flexibilidad en cuanto a los tipos de proyectos en los que se puede invertir. Los inversores pueden seleccionar entre una amplia gama de opciones, desde proyectos de desarrollo inmobiliario hasta empresas tecnológicas.