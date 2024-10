Cheque de estímulo en ALASKA 2024: quienes serán los afortunados que recibirán hasta US$3,284 este OCTUBRE

Este año trae buenas noticias para miles de residentes en varias partes de Estados Unidos, especialmente en Alaska. Mientras el país continúa lidiando con el impacto de la crisis del costo de vida, algunos estados han puesto en marcha iniciativas para aliviar las cargas económicas de sus ciudadanos. Desde la Última Frontera hasta el soleado sur de California, el apoyo financiero viene en camino.

Alaska, es uno de los estados que ofrece un apoyo financiero significativo a sus residentes. Foto: Solo Dinero

Alaska lidera con su Dividendo del Fondo Permanente

Alaska, conocido por su vasto territorio y recursos naturales, es uno de los estados que ofrece un apoyo financiero significativo a sus residentes. En 2024, los ciudadanos alaskanos pueden recibir hasta 3,284 dólares como parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés) y un adicional por la ayuda energética. Este monto proviene de los ingresos generados por la explotación de recursos como el petróleo y el gas, distribuidos a todos los residentes elegibles del estado.

Este programa busca no solo compartir la riqueza del estado, sino también apoyar a las familias que enfrentan un aumento en los costos de vida, especialmente durante los duros meses de invierno. Los pagos comenzaron a distribuirse en septiembre y continuarán hasta el mes de octubre. Aquellos que aún no han recibido su cheque y tienen el estado de ‘elegibles no pagados’ podrán esperar el depósito a finales de octubre.

Otros estados también brindan alivio financiero en 2024

Alaska no es el único estado que está ofreciendo estímulos financieros a sus ciudadanos. En varias partes del país, se han implementado programas similares, cada uno adaptado a las necesidades y características de su población.

California ofrece reembolsos de impuestos a la clase media

En California, uno de los estados más poblados de la nación, los residentes pueden reclamar hasta $350 dólares como parte de un programa de reembolso de impuestos para la clase media. Este beneficio está dirigido a personas con ingresos inferiores a US$75.000 anuales, con fondos adicionales disponibles para aquellos hogares con dependientes. El objetivo es que el 90% de los residentes elegibles reciban su reembolso antes de que termine octubre, brindando un alivio económico oportuno.

Idaho también se suma con reembolsos para sus ciudadanos

Idaho, por su parte, ha implementado su propio programa de reembolsos de impuestos. Los residentes comenzaron a recibir sus pagos en septiembre, y el programa continuará hasta el final de 2024. Los contribuyentes individuales recibirán 300 dólares, mientras que las parejas que presenten una declaración conjunta podrán reclamar hasta 600 dólares. Este alivio semanal ayudará a muchas familias a manejar los costos crecientes.

Virginia y Carolina del Sur no se quedan atrás con reembolsos sustanciales

En el este del país, Virginia también ha implementado un plan de reembolsos de impuestos. Los residentes de este estado pueden esperar recibir hasta US$500 si presentan una declaración conjunta, o US$250 si lo hacen de manera individual. Estos pagos, que serán distribuidos tanto por depósito directo como por cheques en papel, llegarán a los beneficiarios antes de que termine octubre.

Por otro lado, Carolina del Sur ha destinado mil millones de dólares para proporcionar reembolsos de impuestos que pueden alcanzar hasta US$800 por contribuyente. Este esfuerzo busca apoyar a un número significativo de residentes que, como en el resto del país, enfrentan el impacto de la inflación y los crecientes costos de vida.

Un esfuerzo colectivo para enfrentar la crisis del costo de vida

El año 2024 ha puesto de manifiesto el compromiso de varios estados de Estados Unidos por aliviar la presión económica de sus residentes. Desde Alaska hasta Rhode Island, los gobiernos estatales están tomando medidas concretas para ofrecer alivios que, si bien no resuelven todos los problemas, brindan un respiro en tiempos difíciles. Con iniciativas como el Dividendo del Fondo Permanente y otros programas de reembolso de impuestos, muchas familias podrán enfrentar el futuro con mayor tranquilidad.