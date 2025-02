Gloria Trevi: "Mi serie es la versión light de lo que viví"

Gloria Trevi se conecta unos minutos por Zoom. Nos habla de sus conciertos como episodios repletos de fans; shows “intensos, tan llenos de lágrimas y de risas”. Este año lanzará su primer disco como artista independiente, luego de trabajar 18 años con Universal Music. “Siempre he tenido, gracias a Dios, mucha libertad porque soy rebelde, más que nada, defensora de lo que yo creo, en cuestión de mi música y en lo que expresa”, nos dice. “O sea, jamás he dejado que me impongan una canción porque no sería capaz de defenderla”.

Trevi conoció la fama desde niña y su carrera ha tenido altibajos, pero también acusaciones que la llevaron a los tribunales. El éxito ‘Todos me miran’ fue el sencillo que eligió para regresar a la música tras ser absuelta por la justicia mexicana en 2004. “Todas las canciones, para bien o para mal, representan momentos de mi vida. De mi alma, de mi filosofía”.

Tiene programados dos conciertos en Perú. Querida y cuestionada, la mexicana sabe que cuenta con un público que la sigue desde fines de los 80. “Sé que no es ‘El recuento de los daños’ mío, es el recuento de los daños de ese fan. Esa persona tiene su historia y está desahogando su alma en ese momento. Se va generando una energía, una ola súper poderosa en un concierto. No saben los momentos que me voy a llevar para el día que me muera (ríe). Así cuando haga mi película para atrás, son muy hermosos”.

De los últimos temas que ha lanzado está ‘Cueste lo que cueste’, canción que le pidieron hacer para la telenovela ‘Las hijas de la señora García’. En los primeros minutos del videoclip, Gloria Trevi aparece vestida con harapos- como su versión en ‘Zapatos viejos’ - para luego convertirse en diva.

“La gente se ha conectado con el tema. Como dice el coro: (canta) ‘cueste lo que cueste me levantaré y todo lo que quiera lo voy a tener. Castillos, dinero, apellido, yo hago mi propio destino’. De repente, muchas personas que han sido pisoteadas se sienten identificadas. A veces uno se da y lo da todo sin pedir nada a cambio. ‘Que lloren el mundo’. (La canción) ayuda un poquito a decir: ‘me voy a querer. Voy a ponerme yo, por primera vez, como prioridad’ ”.

En abril de 2024, en México se aprobó la reforma de la ley que establece penas por el delito de trata de personas. “Fue muy emocionante e incluso yo fui a apoyarla”, comenta. En paralelo, continuaba, en Estados Unidos, la demanda en la que alega que fue la víctima central de su mánager, Sergio Andrade.

¿Te pasó lo que dice la letra de ‘Cueste lo que cueste’?

Claro que he tenido mis momentos, momentos en que lo pienso y lo siento, pero no, yo no dejo que llore el mundo no, no, yo al mundo le debo demasiado. El mundo me ha dado muchas lágrimas, momentos fuertes en mi vida, experiencias muy intensas, pero que me han hecho empatizar con los que han pasado por lo que también yo he pasado.

Hace casi tres años, nos decías que tu vida no podía contarse en una película. Luego estrenas tu bioserie y también te unes, de alguna forma, a las víctimas de Sergio Andrade y lo demandas. Vuelves a un país con alto índice de violencia contra la mujer, ¿qué dices al respecto?

Yo lo sé (piensa). Es una bioserie en la que tampoco pude contar toda mi vida, ni en 50 capítulos. Es una versión light de lo que viví. (Al igual que los)personajes que, la verdad, por respeto y porque se les dio libertad creativa a los actores y a los escritores. Lo más importante de la bioserie, lo que considero, es la temática; por eso no se llama ‘Yo, Gloria Trevi’, sino, ‘Ellas soy yo’. Esta bioserie revolucionó tanto que en todas las redes sociales se empezó a hablar del narcisismo, de la manipulación, del abuso, y esto logró que en México se hiciera una propuesta de ley. Esas mujeres también me ayudaron a mí a tener el valor de reconocer cosas que no quería reconocer porque, principalmente, yo quería rehacer mi vida sin estar dando lástimas. Entonces, lo hice, me levanté y, ya que estaba de pie, dije: ‘creo que tengo que devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado’. Ver a las mujeres protestar cada año, ir a pintar vallas, a poner los nombres de sus hijas y de sus hermanas, de alumnas desaparecidas... o peor. Consideré que había que hacerlo. Ha habido críticas a la bioserie; hay personas que dicen cosas que no tienen nada que ver o no están entendiendo o que quieren contar mal la historia, pero es una bioserie hecha con mucho amor.