Convertida en una de las cantantes folclóricas más reconocidas en el Perú, Dina Paúcar, llamada 'La Diosa Hermosa del Amor', alista el espectáculo 'Legado de Amor' para celebrar sus 34 años de exitosa carrera musical, donde se hará acompañar de una nutrida cartelera de artistas invitados. “Estos 34 años son un regalo de vida y consolidación de mi carrera musical. He crecido personalmente, superando desafíos y conectando con mi público; siento que mi legado inspirará a futuras generaciones y que mi música ha cambiado vidas” reflexiona la intérprete.

Precisamente, para el festejo de sus más de tres décadas sobre los escenarios, la voz de 'Que lindo son tus ojos' mostrará el legado que dejará a otras generaciones y qué mejor momento para pasar la posta a sus hijos Alejandro, Killay y Wayra, quienes han heredado la vena artística de su famosa madre. “Por una hora, mis hijos demostrarán su talento y pasión por la música folclórica peruana, luego nos uniremos para un huayno emotivo y lleno de amor. Será una noche inolvidable, compartiendo música y orgullo familiar” adelanta Dina en lo que promete ser un espectáculo lleno de amor filial.

Dina Paúcar y sus hijos: Alejandro, Killay y Wayra. Foto: Instagram

¿Cuál es tu mayor orgullo y motivación para no decaer en este difícil camino del arte?

Mi mayor logro es ver cómo mis hijos han convertido mi pasión en su propia voz. Les he dejado un legado de música y amor que ellos ahora comparten y también les he enseñado humildad, disciplina y autenticidad para enfrentar desafíos. Me llena de emoción ver su dedicación y creatividad. Su felicidad y realización es mi verdadero éxito.

¿Quiénes serán los invitados de Dina Paúcar?

Para festejar sus 34 años de trayectoria, Dina se ha rodeado de destacados exponentes de la música andina. La acompañarán Sonia Morales 'La Reina de Corazones', también estará Sósimo Sacramento 'El Rey de la Jarana', Marcos Sacramento, Orquesta Internacional los Super Brillantes del Ande, Show Filarmónica Llipa, Centro Musical Pomapata, Nueva Expresión Musical Pomapata, entre otros exponentes del género. El espectáculo 'Legado de Amor' se realizará el domingo 24 de noviembre en El Huaralino Internaciona, Los Olivos. Entradas a la venta en el mismo local. Ingreso desde el mediodía.