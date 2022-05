Magaly Medina sobre ampay de Melissa y Anthony: “Le quitamos a Rodrigo la venda de los ojos”

Magaly Medina expuso la entrevista que le realizó a Rodrigo Cuba y reveló detalles de cómo se quebró su matrimonio con Melissa Paredes. Sin embargo, antes de presentar esta exclusiva, la conductora comentó sobre las recientes declaraciones de la modelo en “América hoy”, donde mantuvo su versión de que no hubo un acto de infidelidad.

De ese modo, la figura de ATV defendió el ampay que mostró, en octubre del 2021, pues aseguró que gracias a ello el futbolista se ‘quitó la venda de los ojos’.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el ampay de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Magaly Medina criticó la versión de Melissa Paredes, quien aseguró una vez más que no le fue infiel al ‘Gato’ Cuba porque ellos ya estaban separados. Ante ello, la conductora analizó los argumentos de la exreina de belleza y defendió el ampay que sacó a la luz, hace unos meses.

“Hasta para mentir hay que tener un poco de ilación, un poco de inteligencia, pero no pues, no la tiene. (...) Rodrigo Cuba, por primera vez, nos ha contado el minuto a minuto de lo que él ha vivido y le he preguntado las cosas que yo quería saber como público, y además porque aquí nosotros fuimos quienes le quitamos la venda de los ojos respecto a su esposa y quienes pasamos el ampay de ella con el bailarín ”, mencionó antes de presentar la entrevista a Rodrigo Cuba.

Magaly Medina revela lo que pensaba Melissa Paredes de los bailarines

Además, Magaly Medina contó que detrás de cámaras conversó con Rodrigo Cuba y este le contó que Melissa Paredes le habría dicho que nunca estaría con un bailarín.

“Decía que los bailarines daban asco, parece que después cambió de opinión”, precisó.