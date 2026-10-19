Samahara Lobatón arremete contra ‘Samu’ por cuestionar a Renato Rossini Jr.: “¿Qué más quieren?”

Samahara Lobatón respondió a Samuel Suárez, conocido como 'Samu', luego de que el periodista de espectáculos cuestionara la manera en que la influencer muestra su relación sentimental con Renato Rossini Jr. en redes sociales. El conductor de 'Instarándula' llamó la atención sobre la ausencia de fotografías de ambos en las plataformas del joven actor, pese a que la hija de Melissa Klug sí había compartido imágenes románticas junto a él.

La polémica surgió después de que el expresentador de 'Válgame Dios' comentara que una oficialización sentimental debía involucrar a ambas personas. A través de las historias de su espacio digital, criticó que Lobatón difundiera contenido de su romance mientras Renato no replicaba las publicaciones. Ante estos cuestionamientos, la influencer decidió escribirle directamente al periodista y puso en duda que su relación necesitara tanta atención mediática.

Samahara Lobatón estalla contra el conductor de 'Instarándula'

La hija de Melissa Klug no se quedó callada ante las observaciones del popular 'Samu' y le envió un mensaje privado para expresar su incomodidad por los comentarios sobre su vínculo con Renato Rossini Jr. En la conversación, la influencer sugirió que estaba exagerando la situación. “Amigo, ¿qué más quieren? ¿Que el programa? Ya demasiado. ¿Estamos bajitos de chisme o me parece, amiguito?”, escribió Lobatón

Sin embargo, Suárez tomó el mensaje con humor y reconoció que tenía poco contenido de espectáculos para comentar. “Caidísimos, amiga, no sabes”, contestó el conductor de 'Instarándula'. Asimismo, la conversación terminó con una nueva reacción de la influencer, quien expresó su desacuerdo con los cuestionamientos. “Ay no, de verdad, desubicados”, sentenció la hija de la 'Blanca de Chucuito'.

Samuel Suárez critica contra Renato Rossini Jr.: ¿Cuál fue el motivo de su dura crítica?

Samuel Suárez había cuestionado públicamente a Renato Rossini Jr. por no compartir en sus redes sociales las fotografías románticas que la influencer difundía. El periodista observó que, mientras ella mostraba su cercanía con el joven actor, él no publicaba contenido similar en su propio perfil.

“Samahara, hijita, las oficializaciones son de dos. Son dos personas que suben las cosas. Tú no puedes gritar beso y el otro ni siquiera repostearlo en sus redes. Qué floro te estará metiendo. No le creas, bebé, así son todos, mentirosos. Borra tu post, hijita, unas clases de dignidad”, manifestó el conductor de 'Instarándula' al comentar las publicaciones de la pareja.