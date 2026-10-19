Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Samahara Lobatón arremete contra ‘Samu’ por cuestionar a Renato Rossini Jr.: “¿Qué más quieren?”

Samahara Lobatón enfrentó a Samuel Suárez por cuestionar que Renato Rossini Jr. no publique imágenes románticas con ella, calificando sus comentarios como desubicados.

Samahara Lobatón estalla contra 'Samu'. Composición LR. YouTube.
Samahara Lobatón estalla contra 'Samu'. Composición LR. YouTube.
Por
google iconLa República en Google

Samahara Lobatón respondió a Samuel Suárez, conocido como 'Samu', luego de que el periodista de espectáculos cuestionara la manera en que la influencer muestra su relación sentimental con Renato Rossini Jr. en redes sociales. El conductor de 'Instarándula' llamó la atención sobre la ausencia de fotografías de ambos en las plataformas del joven actor, pese a que la hija de Melissa Klug sí había compartido imágenes románticas junto a él.

La polémica surgió después de que el expresentador de 'Válgame Dios' comentara que una oficialización sentimental debía involucrar a ambas personas. A través de las historias de su espacio digital, criticó que Lobatón difundiera contenido de su romance mientras Renato no replicaba las publicaciones. Ante estos cuestionamientos, la influencer decidió escribirle directamente al periodista y puso en duda que su relación necesitara tanta atención mediática.

Puedes ver

Youna arremete contra Samahara Lobatón antes de su beso con Renato Rossini Jr: “Estoy harto”

lr.pe

Samahara Lobatón estalla contra el conductor de 'Instarándula'

La hija de Melissa Klug no se quedó callada ante las observaciones del popular 'Samu' y le envió un mensaje privado para expresar su incomodidad por los comentarios sobre su vínculo con Renato Rossini Jr. En la conversación, la influencer sugirió que estaba exagerando la situación. “Amigo, ¿qué más quieren? ¿Que el programa? Ya demasiado. ¿Estamos bajitos de chisme o me parece, amiguito?”, escribió Lobatón

Sin embargo, Suárez tomó el mensaje con humor y reconoció que tenía poco contenido de espectáculos para comentar. “Caidísimos, amiga, no sabes”, contestó el conductor de 'Instarándula'. Asimismo, la conversación terminó con una nueva reacción de la influencer, quien expresó su desacuerdo con los cuestionamientos. “Ay no, de verdad, desubicados”, sentenció la hija de la 'Blanca de Chucuito'.

Puedes ver

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se dan apasionado beso y confirmarían romance: “Cosas bonitas”

lr.pe

Samuel Suárez critica contra Renato Rossini Jr.: ¿Cuál fue el motivo de su dura crítica?

Samuel Suárez había cuestionado públicamente a Renato Rossini Jr. por no compartir en sus redes sociales las fotografías románticas que la influencer difundía. El periodista observó que, mientras ella mostraba su cercanía con el joven actor, él no publicaba contenido similar en su propio perfil.

“Samahara, hijita, las oficializaciones son de dos. Son dos personas que suben las cosas. Tú no puedes gritar beso y el otro ni siquiera repostearlo en sus redes. Qué floro te estará metiendo. No le creas, bebé, así son todos, mentirosos. Borra tu post, hijita, unas clases de dignidad”, manifestó el conductor de 'Instarándula' al comentar las publicaciones de la pareja.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Minsa comprará un millón de vacunas contra el dengue y prepara hospitales de campaña por el fenómeno El Niño

Comisión de Constitución EN VIVO: aprueban 20 materias de facultades y pasan al debate de 7 puntos adicionales

El Niño: usuarios de celulares en zonas de emergencia conservarán sus saldos y promociones

Espectáculos

Avión que trasladaba a Corazón Serrano a Piura se incendia en un ala: cantantes difunden fuertes imágenes

Deysi Araujo rompe en llanto al tomar radical decisión con su cabrito tras duras críticas de Magaly Medina y Pancho Cavero: "Te dejo ir"

Mark Vito y su novia Leslie Echavarría dejan en shock a todos con importante anuncio sobre su familia: "Está creciendo"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución EN VIVO: aprueban 20 materias de facultades y pasan al debate de 7 puntos adicionales

Comisión de Constitución del Senado alcanza quorum gracias a un senador de Obras

Susana Matute al oficialismo por frenar el debate sobre los límites del Senado: “Ellos no tienen voluntad"