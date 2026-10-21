Ducelia Echevarría se aleja de los realities y confiesa cómo le va con la venta de su cerveza artesanal: “Es como mi bebé"

Ducelia Echevarría alcanzó gran popularidad en la televisión peruana gracias a su talento y belleza en 'Esto es guerra', además de conducir un programa en Panamericana TV. Tiempo después, recibió la oportunidad de competir en el reality mexicano 'Garra vs. Veneno', una experiencia que amplió su trayectoria en los programas de competencia.

Ahora, la exchica reality ha decidido enfocarse totalmente en su marca de cerveza artesanal, Duchela, y olvidarse de los realities peruanos. Como parte de esta nueva etapa, la modelo natural de Pozuzo llevará su emprendimiento a la ExpoAmazónica 2026, que se realizará del 22 al 25 de octubre en el Campo Ferial de Yarinacocha, en Pucallpa, Ucayali.

Ducelia Echevarría en el reality mexicano 'Garra vs Veneno'. Foto: Instagram.

— Estás muy activa promocionando tu cerveza artesanal, Duchela

Sí, estamos yendo a Pucallpa para participar en la Expo Amazónica con Duchela, mi marca de cerveza artesanal. Mi producto bandera es la cerveza de camu camu, una fruta tradicional de Ucayali. También estoy llevando una variedad de maracuyá, otro fruto de la selva, además de dos sabores más: la Pilsener, que es una cerveza clásica, y la Red Lager, una cerveza roja un poco más elaborada.

Mi intención es mostrar que podemos apoyar a los agricultores y emprendedores de la Amazonía mediante este tipo de iniciativas. También podemos trabajar de la mano con empresas de la selva. La Expo Amazónica nos abre muchas puertas y oportunidades.

— ¿Tu estrategia de promoción está enfocada principalmente en la selva y no tanto en Lima?

En realidad, estoy trabajando en todo el Perú y abriendo caminos donde surjan oportunidades. Esta es una de ellas, porque la organización de la Expo Amazónica está apoyando mi emprendimiento.

Es una de las ferias más importantes de la Amazonía y esta vez se realizará en Pucallpa, Ucayali, del jueves 22 al domingo 25 de octubre. Estaremos desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

— ¿Qué diferencia a Duchela de las cervezas tradicionales?

Principalmente, la variedad de sabores y aromas. Al ser una cerveza artesanal, tiene un proceso de elaboración más prolongado y utilizamos frutas como insumos naturales, sin recurrir a un uso excesivo de químicos.

Por ejemplo, la pulpa de camu camu la traemos de Pucallpa, mientras que la de maracuyá puede proceder de Oxapampa o La Merced, dependiendo de la disponibilidad. De esta manera, también contribuimos con los agricultores de la selva.

— ¿Qué porcentaje de alcohol tienen tus cervezas?

Tienen entre 4%, 4,5% y 5% de alcohol. También tengo una variedad que alcanza el 6%. Como cuento con cinco variedades, hay opciones para distintos gustos: desde quienes prefieren una cerveza ligera y refrescante hasta quienes buscan sabores más elaborados y de mayor intensidad.

En la selva, las cervezas afrutadas han tenido una buena acogida. En lugares como Pucallpa hace bastante calor y la gente suele preferir bebidas frescas.

— ¿Cómo evalúas tu crecimiento como empresaria? ¿El negocio ya empieza a ser rentable?

Sí, claro. Como suele ocurrir con los emprendimientos, los primeros años son complicados. Hay momentos en los que las cosas avanzan y otros en los que toca afrontar dificultades. Eso forma parte del proceso, especialmente cuando estás haciendo crecer tu empresa poco a poco.

Para mí, Duchela es como mi bebé, porque la estoy viendo crecer desde sus inicios. Hemos tenido algunos obstáculos, tanto en la producción como en el aprendizaje de este rubro. Nos hemos tenido que capacitar bastante y conocer más sobre la cultura cervecera.

Aun así, es una experiencia muy bonita. Nunca había imaginado este proyecto entre mis planes, pero se presentó la oportunidad y hoy representa una herramienta de trabajo y crecimiento para mí como empresaria.

— ¿Tienes planes de incursionar en otros rubros o desarrollar nuevos negocios?

Por ahora, quiero concentrarme en hacer crecer Duchela. Hay una frase que dice: 'El que mucho abarca, poco aprieta', y creo que primero debo enfocarme en consolidar mi marca, que me está costando bastante esfuerzo.

Sí tengo otros proyectos empresariales preparados. Uno está relacionado con el marketing y otro con el sector alimenticio, pero los tengo programados para más adelante. Uno podría concretarse a mediano plazo y el otro, posiblemente, dentro de un año, dependiendo de cómo avance la situación.

Emprender requiere estar enfocada al 100%. No puedo empezar un negocio por aquí y otro por allá porque, al final, termino distrayéndome y no hago bien ninguno.

— El mercado cervecero es muy competitivo. Si una multinacional se interesara en comprar Duchela, ¿venderías tu marca o continuarías con el proyecto?

Como te dije al comienzo, Duchela es mi bebé. Es un negocio que estoy haciendo crecer y al que le estoy dedicando mucho esfuerzo, tiempo y concentración. Por eso, te diría que no. Tengo grandes proyecciones para esta empresa y quiero hacerla crecer, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Creo que la Expo Amazónica puede ayudarme en ese camino, porque tiene convenios con distintos países y asistirán personas que podrán evaluar nuestros productos. Quizá surja la oportunidad de exportar mi cerveza gracias a esta feria.

— ¿Tienes planes de regresar a la televisión como conductora o participante de algún reality peruano?

Te soy sincera: por ahora no estoy enfocada en buscar una oportunidad en la televisión nacional. Si se presenta alguna propuesta, obviamente la evaluaré. Incluso podría interesarme más un proyecto digital, porque tengo una propuesta de ese tipo que todavía estamos analizando, sobre todo en cuanto al mercado y los inversionistas.

No tengo previsto regresar a los realities en el Perú, aunque una oportunidad internacional sí podría ser una posibilidad.

Cuando participé en 'Guerreros México' vi que allá los proyectos de realities no necesariamente son de larga duración. Pueden ser de dos, tres o cuatro meses. Eso sí podría funcionar para mí porque no me exigiría dedicarles tanto tiempo.

El mundo empresarial demanda muchas horas y bastante energía, sobre todo mental. Mi vida ha cambiado por completo y ahora tengo otras responsabilidades.

— En el reality mexicano 'Garra vs. Veneno', ¿notaste diferencias en la organización y la calidad de producción respecto a 'Esto es guerra'?

Trabajar allá fue hacerlo con Televisa, una cadena enorme, comparable con América en el Perú. Sin embargo, las producciones tienen enfoques diferentes.

El productor Lalo Suárez estaba más concentrado en las competencias, mientras que aquí Peter Fajardo le da bastante importancia al reality, porque ese es el contenido que atrae y busca el público peruano. El público mexicano tiene otros intereses, así que no podría decirte que una producción es mejor que la otra.

Creo que ambas cuentan con los recursos y el presupuesto para desarrollar este tipo de programas. Lo que sí puedo decir es que las competencias en México eran mucho más exigentes. Las cajas eran más grandes, los pasamanos más largos y, en general, las pruebas eran más duras. Pero cada producción tiene sus propias características.

— Imagino que en México los sueldos eran más altos que en 'Esto es guerra'.

No suelo hablar de esas cosas.

— ¿Te quedaste satisfecha con la propuesta económica que recibiste del reality en México?

Sí, aquí también estoy satisfecha y contenta. Creo que el trabajo es exigente y la remuneración es merecida. He regresado con un par de golpes más, pero ahí voy.

— Pasando a tu vida sentimental, ¿cómo va tu relación de pareja?

Todo bien, gracias a Dios. Mi pareja también es de mi tierra, de Pozuzo. Es una persona muy tranquila que me acompaña en mi emprendimiento cervecero y me apoya en todo lo que me hace feliz.

Cuando me fui a México, él fue una de las personas que más me apoyó, junto con su abuelita. Estoy muy agradecida porque tengo una hija y no siempre es fácil ausentarme. A veces me preguntan cuándo voy a regresar y tengo que pensar en ella, porque soy su mamá y necesito estar a su lado.

Podría irme eventualmente, pero si se tratara de un proyecto definitivo de uno o dos años, tendría que evaluarlo. Por ahora, estoy tranquila con mi relación. Prefiero no hablar demasiado de mi vida personal porque siempre hay gente que critica y es mejor mantener ciertas cosas en privado. Creo que eso también ha ayudado a que la relación funcione, porque no la expongo demasiado.

— ¿Ya tienen planes de matrimonio?

Sí hemos hablado de eso y tenemos planes, pero todavía no hay una fecha definida. Por ahora, el trabajo demanda bastante tiempo. Además, de pronto surgió mi proyecto en México y después aparecieron otras oportunidades, como la Expo Amazónica.

Son propuestas que pueden surgir de un momento a otro y que debemos evaluar porque también representan oportunidades importantes. Por eso, no tenemos una fecha exacta. De todos modos, prefiero no hablar demasiado del tema porque también depende de lo que él tenga pensado.

— Entonces, ¿todavía no te ha pedido la mano?

No, todavía no. Si hubiera ocurrido, lo habría mostrado, porque considero que esas cosas son bonitas de compartir, aunque en redes sociales siempre haya críticas.

Nuestra vida ya es pública y sé que muchos seguidores me extrañan y quieren volver a verme en televisión, especialmente compitiendo. De hecho, el público tuvo mucho que ver con mi llegada a Guerreros México, porque me lo pedían constantemente en redes sociales.

Creo que ellos también merecen saber un poco de mí. Cuando voy al supermercado o camino por la calle, muchas personas se acercan, me recuerdan por las competencias y me demuestran su cariño. Eso me alegra muchísimo. Siento que dejé una huella importante en esa etapa de mi vida.

— ¿Cómo es tu vida en Pozuzo?

Por ahora sigo en Lima, pero tengo mis cosas en Pozuzo y también varios proyectos para desarrollar allá. Pozuzo es una zona ganadera. Mi papá se dedica a la ganadería y también trabajamos en la agricultura. Tenemos cultivos de papaya, cacao y otros productos que nos ayudan a salir adelante.

Poco a poco, también quiero sembrar mis propios insumos para elaborar mis cervezas. Por ejemplo, me gustaría crear una variedad con alguna fruta tradicional de Pozuzo. Tengo varias ideas y proyectos para desarrollar allá. En general, la vida en Pozuzo es más relajada y hay menos preocupaciones que en Lima.