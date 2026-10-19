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Deysi Araujo rompe en llanto al tomar radical decisión con su cabrito tras duras críticas de Magaly Medina y Pancho Cavero: "Te dejo ir"

¡Dolida! Así se encuentra Deysi Araujo luego de despedirse para siempre de su cabrito. La exvedette afirmó que le apena mucho las críticas y se defendió tras serios cuestionamientos de Magaly Medina y Pancho Cavero.

Deysi Araujo revela que le afectaron las críticas recibidas por la crianza que le daba al pequeño animal. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Deysi Araujo revela que le afectaron las críticas recibidas por la crianza que le daba al pequeño animal. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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Deysi Araujo tomó la decisión de devolver a su cabrita Rubí Rosaura, luego de recibir cuestionamientos por mantenerla en su departamento de San Isidro. La exvedette comunicó la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que el animal fue un regalo de su compadre Víctor Chunga, conocido como el chamán Chunga.

La polémica creció después de que Magaly Medina y el veterinario Pancho Cavero cuestionaran las condiciones en las que vivía el pequeño animal. Frente a las críticas, la figura televisiva aseguró que nunca la maltrató y sostuvo que la mantuvo suelta dentro de su vivienda. Pese a defender su comportamiento, optó por devolverla para evitar que continuaran los cuestionamientos.

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Deysi Araujo devuelve a su cabrito tras recibir críticas por su estilo de crianza

A través de un mensaje difundido en sus plataformas digitales, Deysi Araujo anunció que devolvería a Rubí Rosaura a la persona que se la obsequió. La exvedette expresó su tristeza por tener que separarse del animal, con el que, según contó, había desarrollado un vínculo afectivo desde su llegada a casa.

“Hoy quiero contarles que he tomado la triste decisión de deshacerme de mi cabrita, Rubí Rosaura, de devolverle a su dueño, a quien me regaló con todo el cariño del mundo, que es mi compadre Víctor Chunga, más conocido como el chamán Chunga”, manifestó.

Respecto a las acusaciones sobre el trato que recibía Rubí Rosaura, la figura televisiva negó haberla mantenido amarrada dentro de su departamento. Aseguró que la cabrita podía desplazarse libremente por los ambientes de su vivienda, donde le proporcionaba alfalfa, pasto y leche.

“Me duele porque yo me había acostumbrado con la cabrita en la casa y nunca la he tenido amarrada, jamás. Siempre la he tenido sueltita. Ella se iba al mueble, comía su alfalfa, comía su pasto que yo le compraba y tomaba su leche”, sostuvo.

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¿Qué dijeron Magaly Medina y Pancho Cavero sobre Deysi Araujo?

Los cuestionamientos contra Deysi Araujo surgieron después de que mostrara a Rubí Rosaura durante un enlace con ATV Noticias y en publicaciones de sus redes sociales. En las imágenes, la exvedette aparecía alimentando a la cabrita con un biberón dentro de su departamento de San Isidro.

El caso llegó al programa 'América Hoy', donde el veterinario Pancho Cavero fue consultado sobre la conveniencia de mantener a un animal de estas características en un condominio. El especialista cuestionó que ese entorno pudiera satisfacer las necesidades de la cabrita y remarcó la importancia de contar con espacio para desplazarse.

“No, de ninguna manera. Un cabrito necesita correr, necesita la luz solar, correr, comer, hacer... No, desde ningún punto de vista yo creo que sea conveniente. No es calidad de vida”, afirmó Cavero durante su intervención televisiva.

La controversia también fue abordada por Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV, la firme’. La conductora cuestionó las condiciones en las que vivía el animal y manifestó su desacuerdo con que permaneciera en un departamento, al considerar que ese espacio no era adecuado para sus necesidades.

“Ella llevó esta cabra a la que somete, en su opinión, a un maltrato animal. La lleva a un departamento, no es un animal doméstico, y encima le amarra las patas y la somete a la tortura de pintarle la boca”, declaró Medina, quien pidió que la cabrita fuera trasladada a un entorno apropiado.

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