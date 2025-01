La expareja de Andrea San Martín, Sebastián Lizarzaburu, rompió su silencio tras la difusión de unas imágenes en las que se le ve acompañado de una mujer en una piscina. Las fotografías fueron compartidas por Instarándula, portal dirigido por el periodista Samuel Suárez, lo que generó especulaciones sobre su vida sentimental. Sin embargo, a través de sus redes sociales, el exchico reality se mostró algo molesto por los comentarios y dejó en claro que no se trata de un "ampay", asegurando que la persona que aparece en las imágenes no es alguien nueva en su vida.

¿Qué dijo Sebastián Lizarzaburu sobre su situación sentimental?

Luego de que las imágenes se viralizaran, Sebastián Lizarzaburu utilizó sus redes sociales para responder a la polémica. En un video publicado en su cuenta, el deportista señaló que ha recibido numerosos mensajes sobre el tema y aclaró que no considera las fotos un "ampay". "Dejando el chiste de lado un ratito, tengo un montón de mensajes. Obviamente, están hablando del disque ampay que salió en Instarándula. Entiendo que quieran tratar de pensar que es alguien nuevo y decir 'ay pillín', pero la gente que me conoce sabe perfectamente quién es, no es alguien nueva", afirmó.

Además, el fisioculturista aseguró que su decisión de no mostrar abiertamente su relación responde a un tema de privacidad y que no significa que esté ocultando algo. "No es un ampay, simplemente por cuidar nuestro tema personal, básicamente no estamos subiendo nada", agregó.

Samuel Suárez, creador de Instarándula, no tardó en responder a las declaraciones de Sebastián Lizarzaburu y le envió un contundente mensaje en el que minimizó su incomodidad respecto a la difusión de las imágenes. "Ah, pero en las stories el bandido no muestra a la acompañante del chape y nos hace creer que tomó un día de piscina solito. Aquí le ponemos sello de agua hasta al gatito que pasa por la calle, así que tampoco hagas show, ni drama. Sea nueva saliente o antigua saliente, si es el esfuerzo de una ratuja por captar la imagen, siempre saldrá, y no por eso vas a estar renegando a cada rato", comentó el periodista.

¿Quién es la novia de Sebastián Lizarzaburu?

En una reciente entrevista en el podcast de Cristopher Gianotti, Sebastián Lizarzaburu reveló detalles sobre su actual relación sentimental. Confirmó que su corazón está ocupado por Adriana Odria López, una joven con quien mantiene una relación amorosa.

El fisicoculturista compartió que estuvo en la búsqueda de una pareja durante mucho tiempo, pero que cuando dejó de intentarlo, finalmente encontró el amor. "Ella es una chica que trabaja en una empresa común y corriente, es gerente de una empresa, normal. También es influencer como por hobby, o sea, no es que viva de eso; de hecho, hasta ahorita no cobra nada por influencer (...) Tiene esa capacidad y ese gusto; a veces me ayuda a grabar", comentó.