La cantante británica Cher Lloyd ha compartido impactantes declaraciones sobre su carrera musical y las presiones que enfrentó en la industria. En una reciente entrevista, reveló que su discográfica le sugirió acercarse a Justin Bieber para aprovechar su fama y así impulsar su propio éxito.

Durante su participación en el podcast We Need To Talk, Lloyd relató cómo su solicitud de financiamiento para su álbum debut, 'Sticks & Stones', fue rechazada. En lugar de apoyo económico, la discográfica le propuso buscar a Bieber en clubes nocturnos y establecer una relación con él. Esta propuesta, que llegó en un momento crucial de su carrera, dejó a la cantante reflexionando sobre su valía como artista.

Cher Lloyd y su esposo Craig Monk. Foto: People

La disquera le pide a Cher Lloyd relacionarse con Justin Bieber

“Entré a la oficina [de la discográfica] y dije: ‘Necesito algo de dinero para impulsar este disco’. Básicamente, me dijeron que no”, afirmó Lloyd. “En cambio, me dijeron que necesitaba ir a algunos clubes, averiguar dónde estaba Bieber e intentar acercarme a él”. La artista, que en ese momento era aún una adolescente, se encontraba en una relación con su actual esposo, Craig Monk, quien también estaba presente durante la conversación con la discográfica.

La presión para relacionarse con una figura famosa como Bieber generó en Lloyd sentimientos de inseguridad. “¿No era lo suficientemente buena para que invirtieran en mí? No les importó”, expresó. Además, recordó que recibió advertencias sobre su relación sentimental, lo que aumentó la tensión en un momento ya complicado de su vida.

Cher Lloyd cuenta cómo este pedido afectó su vida personal

En la misma entrevista, Cher Lloyd habló sobre su lucha con la depresión postnatal tras el nacimiento de su segunda hija, Eliza, en 2023. La cantante describió cómo esta afección afectó su bienestar físico y mental, llevándola a experimentar episodios de ansiedad intensa y pensamientos intrusivos. “Sentía una soledad extrema y dudaba de mí misma en todo. Tenía un miedo abrumador de que algo le pasara a mi bebé”, confesó.

A pesar de las dificultades, Lloyd priorizó la seguridad de sus hijos. “Perdí completamente mi identidad, no sabía quién era. Pero mis hijos siempre estuvieron seguros, los protegí y siempre fueron lo más importante”, afirmó. Con el tiempo, la cantante buscó ayuda profesional y ahora se siente en un estado mental mucho mejor.

Cher Lloyd reflexiona sobre su vida y recuerda a Liam Payne

Casada con Craig Monk desde 2013 y madre de Delilah-Rae, de seis años, Cher Lloyd ha estado trabajando en nuevo material musical. A comienzos de 2025, lanzó la promoción de su nuevo tema titulado “Head Down”. En una entrevista con la BBC, reflexionó sobre su carrera y la muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, con quien compartió una conexión especial durante su tiempo en The X Factor.

“Tenía la ilusión de que el programa iba a consistir solo en cantar y actuar y no me di cuenta de que el 80 o 90% era un reality”, explicó. Lloyd también recordó cómo fue convertida en una “villana” por la prensa a una edad tan temprana, lo que eclipsó su verdadera pasión por la música. Sobre su vínculo con Payne, destacó su sensatez y la energía enriquecedora que aportaba al grupo.