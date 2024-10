Entrevista a Justin Bieber sobre Billie Eilish de 2020 causa furor en redes tras arresto a Diddy: "Quiero protegerla"

En medio de las acusaciones contra P. Diddy, una entrevista de 2020 con Justin Bieber ha resurgido en las redes. En ella, Bieber compartió sus preocupaciones por Billie Eilish al inicio de su carrera musical, revelando su deseo de protegerla y guiarla a través de los desafíos de la industria musical.

Bieber, en la entrevista con Zane Lowe, explicó cómo la presión y las expectativas pueden abrumar a los artistas emergentes, compartiendo su propia experiencia de crecer bajo el escrutinio público. Este diálogo ha revivido discusiones sobre lo que habría vivido el canadiense cuando era un menor de edad y estuvo rodeado de figuras como P. Diddy.

Justin Bieber en la entrevista con Apple Music. Foto: YouTube/ Justin Bieber

¿Por qué Justin Bieber dijo que desea proteger a Billie Eilish?

En aquel período, durante la promoción de su álbum Changes en una entrevista con Apple Music, Bieber mostró su apoyo a Eilish, quien había alcanzado fama internacional recientemente con su álbum When We All Fall Asleep, Where Do WSolo?.

"Solo quiero protegerla. No quiero que pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie", señaló Bieber durante la entrevista, visiblemente conmovido. El artista, quien inició su carrera a los 15 años, ha sufrido numerosos desafíos de salud mental durante su carrera y ha sido objeto de numerosas críticas tanto por su música como por su vida privada.

Durante la entrevista, el canadiense reflexionó sobre sus propias dificultades en la industria, Justin mencionó: "Fue malo... fue oscuro. Piensen en lo joven que era y lo impresionable, y tenía a todos diciéndome lo genial que era todo el tiempo... Solo quiero que la gente entienda la psicología de por qué podría tener problemas en mi vida". Además, aseguró que siempre estaría "solo a una llamada de distancia".

Billie Eilish y Justin Bieber. Foto: Hayley Bieber/ Instagram

¿Qué relación tiene Justin Bieber en el caso de P. Diddy?

Desde el inicio de su carrera, Justin Bieber y Sean Combs desarrollaron una amistad cercana, compartiendo experiencias significativas. En un video de esa época, Combs aparece al lado de un joven Bieber de quince años y comenta: “Está teniendo 48 horas con Diddy, donde saldremos y haremos cosas que no podemos revelar, pero definitivamente es el sueño de un chico de 15 años”.

La relación entre el cantante canadiense y el rapero ha ganado atención tras la reciente detención de Diddy. Combs enfrenta acusaciones de tráfico sexual, coerción y abuso, empleando chantaje y violencia para dominar a sus víctimas. Según People, el productor fue arrestado en un hotel de Nueva York el 16 de septiembre, y ahora enfrenta también cargos por crimen organizado y transporte para la prostitución.

¿De qué se le acusa a P. Diddy?

El conocido rapero fue detenido por autoridades federales en Manhattan, enfrentando acusaciones que incluyen tráfico sexual y demandas por agresión. Se le acusa de utilizar alcohol y drogas para manipular a sus víctimas, que abarcan desde exparejas hasta otros cantantes renombrados.

En los cargos formales contra Sean Combs se alega que lideró una "organización criminal cuyos miembros participaron en delitos como tráfico sexual, trabajos forzados, secuestro, entre otros".