El cantante Patricio Suárez-Vértiz rememoró diversos momentos significativos de su trayectoria y compartió las experiencias más desafiantes que ha enfrentado a lo largo de su vida. En una reciente entrevista, el artista reflexionó sobre los obstáculos que ha superado y cómo estos han moldeado su carrera musical. “Es algo que tú no quieres hacer, es algo que no esperas hacer”, resaltó en su entrevista.

Este lunes 6 de diciembre, Patricio Suárez-Vértiz fue el invitado del programa ‘Contra el tráfico’ de Exitosa, donde reveló varios detalles de su vida. No obstante, el músico recordó que el momento más difícil de su vida fue cuando tuvo que darle la noticia a su madre del fallecimiento de su hermano Pedro Suárez-Vértiz.

Patricio Suárez-Vértiz y su impactante revelación

Ha pasado más de un año desde el deceso de Pedro Suárez Vértiz, uno de los músicos más queridos del rock peruano. Su hermano Patricio Suárez-Vértiz, en una reciente entrevista con el programa radial ‘Contra el tráfico’, reconoció que darle la noticia a su madre fue una de las tareas más difíciles que tuvo que enfrentar.

“Decirle a mi madre que su hijo pasó a mejor vida. Es algo que tú no quieres hacer, es algo que no esperas hacer, no tienes palabras para practicar frente al espejo. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Piensas en mil cosas”, detalló con mucha nostalgia.

Asimismo, Patricio Suárez-Vértiz reveló que en su trayecto hacia la casa de su madre para comunicarle la desgarradora noticia, su mente no cesaba de reflexionar sobre el impacto que esto tendría en ella.



Patricio Suárez Vértiz recuerda con nostalgia a su madre

Además, Patricio Suárez-Vértiz, en la mencionada entrevista, evocó el doloroso recuerdo de la muerte de su mamá, lo que intensificó aún más la carga emocional que estaba experimentando en esos momentos.

“Abracen a su madre, díganle que la quiere mucho y si no la han llamado, llámenla. Yo puedo decir que estoy con mi conciencia tranquila porque Dios me regaló 4 años con mi mamá; lo demás no me importa, pero fueron los mejores 4 años”, sentenció el músico de manera emotiva.