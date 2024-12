Ivana Yturbe y Beto Da Silva, una de las parejas más queridas y seguidas de la farándula peruana, han vuelto a derrochar amor y complicidad en redes sociales. Esta vez, la modelo sorprendió a su esposo, Beto Da Silva, en su cumpleaños con un gesto lleno de ternura y emoción. La celebración estuvo marcada por la presencia de su hija Almudena, quien se unió al especial momento familiar.

El futbolista, quien se encontraba recién despertando, fue sorprendido con un pastel de cumpleaños y un "Feliz cumpleaños" cantado por su pequeña hija y su esposa. Este gesto, tan sencillo, pero significativo, reafirma la cercanía y el amor que existe entre la familia.

¿Cómo celebró Ivana Yturbe el cumpleaños de Beto Da Silva?

En el video compartido por Ivana Yturbe, la pequeña Almudena aparece llevando un pastel con velas encendidas, mientras ambas, Ivana y su hija, cantan "Feliz cumpleaños" a Beto Da Silva. Al ver la sorpresa, el futbolista se mostró visiblemente emocionado, soplando las velas con su pequeña. En la descripción del video, Ivana no escatimó en palabras de amor para su esposo, escribiendo: "Feliz día, amor de nuestras vidas. Que Dios nos siga regalando al ser maravilloso que eres por muchos años más. Gracias por siempre estar, eres TODO para nosotras".

Ivana Yturbe revela detalles de su matrimonio con Beto Da Silva

En una entrevista con Magaly Medina, Ivana habló sobre su boda civil, la cual fue sencilla debido a la pandemia. “El civil fue algo chiquitito (…) algo que no me iba a perdonar es que mi abuela no esté, todo se aceleró”, comentó. La modelo recordó que Beto le pidió formalizar su relación antes de mudarse juntos a Trujillo, dejando en claro su compromiso. A pesar de la premura, ambos planean una ceremonia religiosa para celebrar su unión con sus seres queridos en el futuro.