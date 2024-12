El jefe de la CIA habría bloqueado informe clave sobre la fuga de COVID de laboratorio chino a Biden, según The Post

Según The Post, los jefes de espionaje habrían "silenciado" a los investigadores del Departamento de Defensa y del FBI que encontraron pruebas sólidas de que el COVID-19 probablemente se filtró de un laboratorio chino. Como consecuencia, sus hallazgos no se incluyeron en el informe de agosto de 2021 dirigido al presidente Biden sobre los orígenes de la pandemia, que concluyó que el virus “probablemente no fue diseñado genéticamente”.

Tras el brote de la pandemia en Wuhan, China, tres científicos de la Agencia de Inteligencia de Defensa empezaron a investigar el origen exacto del SARS-CoV-2, para determinar si el virus saltó de los murciélagos a los humanos o si fue creado por el hombre debido a un accidente de laboratorio.

Teoría sobre la fuga del COVID de laboratorio chino

La teoría del "origen zoonótico" fue apoyada por figuras influyentes en el ámbito de la salud pública, como el Dr. Anthony Fauci, mientras que las inquietudes sobre una posible "fuga de laboratorio" fueron desestimadas de manera constante como una teoría conspirativa.

Sin embargo, el análisis de los investigadores reunió numerosas evidencias a favor de la teoría de la fuga de laboratorio, en contraste con la “falta de pruebas que respalden la teoría del origen natural”, según declaró una fuente conocedora de su investigación a The Post.

Conclusiones de los científicos sobre el COVID

El análisis fue llevado a cabo por John Hardham, Robert Cutlip y Jean-Paul Chretien, tres científicos del Centro Nacional de Inteligencia Médica de la Agencia de Inteligencia de Defensa, cuyo objetivo es investigar posibles amenazas relacionadas con armas biológicas y enfermedades infecciosas peligrosas. Algunas de sus conclusiones más críticas incluyen:

El virus del COVID presentaba una característica que facilitaba su transmisión a los humanos, y esta fue diseñada de manera similar a lo que se describió en un estudio chino de años atrás.

Un investigador militar chino pidió una patente para una vacuna contra el COVID-19 solo unas semanas después de que el virus fuera secuenciado por primera vez en 2020. (Más tarde, falleció tras caerse del techo del conocido Instituto de Virología de Wuhan, según investigadores estadounidenses).

Los investigadores del WIV colaboraron con científicos estadounidenses que los capacitaron para crear virus sin dejar evidencias de su manipulación genética.

Jefe de la CIA habría bloqueado informe a investigadores del FBI

En lugar de profundizar en estos hallazgos, fueron prácticamente desestimados mientras la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, elaboraba su informe sobre los orígenes del COVID, encargado por Biden en mayo de 2021.

"La fuente indicó que los científicos con experiencia en el tema fueron silenciados", señalando que Biden y otros permanecieron "totalmente ajenos" a la evidencia de que el SARS-CoV-2 probablemente se filtró de un laboratorio.

Además, los jefes de espionaje impidieron que los científicos compartieran la información con el Congreso, incluso después de que el senador Chuck Grassley (republicano de Iowa) lo solicitara específicamente en una carta de marzo de 2021, y les prohibieron refutar un artículo de mayo de 2020, luego desacreditado, que había sido impulsado por Fauci y que intentaba desacreditar la teoría de la fuga de laboratorio. “Esa iba a ser la base de un producto de inteligencia oficial”, dijo otra fuente familiarizada con la investigación.

También se les dijo que no compartieran sus hallazgos con el FBI, la única agencia que concluyó que la fuga de laboratorio era la teoría más probable del COVID. A los tres se les informó que el FBI estaba "fuera de lugar" al respaldar esa teoría, según informes previos.

Jason Bannan y su equipo del FBI tampoco fueron invitados a la reunión informativa de la Casa Blanca, a pesar de ser la única agencia en respaldar el origen de laboratorio. “Me sorprende que no se nos haya pedido asistir”, dijo Bannan.

Un análisis genómico apoyó la teoría de la fuga de laboratorio

Cutlip, Hardham y Chretien descubrieron que una parte de la "proteína de pico" del COVID coincidía con los métodos descritos en un artículo de 2008 del Instituto de Virología de Wuhan (WIV), donde se investigaba la "ganancia de función". La Dra. Shi Zhengli y su equipo, entrenados en un laboratorio estadounidense, aprendieron a crear un genoma completo del coronavirus, lo que probablemente se utilizó para crear el SARS-CoV-2.

Además, Zhou Yusen, un investigador militar chino, solicitó una patente para una vacuna contra el COVID en febrero de 2020, meses antes de que se secuenciara el virus. Zhou murió tras caer desde el techo del WIV en mayo de 2020.