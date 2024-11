Pamela Franco y Christian Cueva decidieron exponerse juntos por primera vez en un concierto de la cantante. Tras varios meses de rumores sobre un posible romance entre ambos, el futbolista apareció en el concierto que la cumbiambera ofreció en Santa Clara, donde el jugador del Club Cienciano bailó y cantó a todo pulmón los éxitos de la intérprete de ‘Dile la verdad’, a quien le robó un beso.



¿Pamela Franco y Christian Cueva oficializaron su romance?



Este viernes 1 de noviembre, Samuel Suárez compartió en su cuenta de Instarándula las imágenes de Christian Cueva y Pamela Franco más juntos que nunca, en las que se puede observar al conocido 'Aladino' en el escenario donde se encontraba la ex de Christian Domínguez.



En un primer momento, Pamela Franco cautivaba al público de Santa Clara con sus mejores éxitos, mientras el futbolista, quien se lució como fan número uno de la artista, la miraba con cariño desde el segundo piso del local. Minutos después, Cueva se subió al escenario y cantó con la norteña temas como ‘Evidencias’ y ‘Simplemente amigos’. La sorpresa fue cuando él la tomó del rostro y le dio un beso inesperado.

Como era de esperar, las imágenes se viralizaron rápidamente en TikTok. “No sé, pero me causa felicidad verlos, ay no… ¿debo estar mal o qué?”, “Ay Dominguez, no te pagaron con la misma moneda, te dieron en dólares”, “Soy yo o miro el video con una sonrisa en el rostro”, “No puedo creer que esté mirando tan emocionada este video, por fin. Pamela eres la única amante que me cae bien” y “Bueno, que disfrute hasta donde dure y bien. ¡Dale Cuevita!”, fueron algunas reacciones.



¿Qué dijo Mónica Cabrejos sobre el beso de Cueva a Pamela Franco?



A pesar de que la supuesta relación entre Christian Cueva y Pamela Franco nació producto de una infidelidad, muchos cibernautas celebraron la cercanía entre el futbolista y la cantante. Caso contrario fue la reacción de Mónica Cabrejos, quien lanzó un peculiar mensaje en su cuenta de Instagram, junto a la imagen que se volvió viral este 1 de noviembre.

Usuarios comentaron sobre el beso que le dio Cueva a Pamela Franco. Foto: captura/Instagram

“La que se lo queda... pierde. ¡Devuélvelo!”, expresó Mónica Cabrejos en sus redes, generando diversas reacciones de sus seguidores. “Gracias al ‘good time’ de Domínguez nos enteramos todos. El amor no surge de la noche a la mañana en ese ambiente, es decir, este par siempre se mantuvo cerca y en contacto”, “Par de payasos”, “Exacto, la que se lo queda, pierde”, “El hambre y la miseria” y “Qué sean felices, nadie sabe lo de nadie”; comentaron los usuarios.