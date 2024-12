La Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez fue noticia el último fin de semana a raíz de un aparatoso accidente ocurrido en la madrugada del domingo 22 de diciembre, en Chincha. Horas más tarde, 'Instarándula' difundió unas impactantes imágenes, en el cual se ve el auto de Dimas Ysla, cantante de la agrupación de cumbia, completamente destrozado a raíz del grave incidente. Tras esto, Ysla utilizó su cuenta oficial de Instagram y reveló que está experimentando algunas molestias en su salud.

"En un primer momento, me sentí estable, sin embargo, conforme pasaba el día, empecé a experimentar algunas molestias que generaron preocupación sobre mi estado de salud. Por este motivo, he regresado a la clínica donde me están realizando exámenes complementarios, para descartar cualquier situación de gravedad", indicó Dimas en su comunicado.

Comunicado de Dimas Ysla, cantante de Gran Orquesta Internacional, tras accidente

El cantante de cumbia, Dimas Ysla, integrante de La Gran Orquesta Internacional, se pronunció tras el aparatoso accidente de tránsito que tuvo lugar la madrugada del domingo 22 de diciembre en la ciudad de Chincha, cuando el grupo se dirigía de regreso luego de culminar una presentación. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Ysla expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y compartió detalles sobre lo ocurrido, destacando que, afortunadamente, todos los ocupantes del vehículo salieron con vida.

Comunicado de Dimas Ysla. Foto: Captura Instagram



"Quiero dirigirme a ustedes con el corazón en la mano para agradecerles por su preocupación y muestras de apoyo. En la madrugada de hoy, sufrimos un accidente de tránsito mientras viajábamos en nuestra camioneta. Gracias a Dios, las cinco personas que íbamos a bordo logramos salir con vida, y eso es lo más importante", señaló Dimas Ysla.

Además, relató que con el pasar de las horas experimentó problemas en su salud, por ello, acudió nuevamente a la clínica para realizarse sus exámenes correspondientes. "Quiero pedirles que mantengamos la calma. Estoy siguiendo todas las indicaciones médicas para asegurarme de recuperarme pronto. Les prometo que los mantendré informados sobre cualquier novedad respecto a mi salud", acotó el miembro de La Gran Orquesta Internacional.