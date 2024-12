Durante la emisión del martes 17 de diciembre de Magaly TV La Firme, la conductora dedicó un segmento para responder a los panelistas de un magazín argentino, quienes la calificaron de "ordinaria" tras escuchar las críticas que realizó contra Renato Rossini Jr. debido a su pronta eliminación de El Gran Hermano.

Magaly Medina respondió directamente a los integrantes de LAM, quienes emitieron comentarios negativos sobre su risa y su look. Esto ocurrió durante una conversación con Renato Rossini Jr., a quien invitaron al programa tras su rápida eliminación del reality show.

“Había un grupo de parlanchinas que, en vez de opinar de Renato Rossini Jr. y de su actitud soberbia que todo el mundo ha criticado y su flaco desempeño en el Gran Hermano, se dedicaron a criticarme a mí. Me han criticado hasta el peinado y la ropa. ¿Qué les pasa a estas señoras? Se me prenden a mí. No me busquen la boca porque acá estoy criticando a los peruanos figuretis que van para allá y que tratan de llamar la atención”, indicó.

La conductora siguió haciendo su descargo, luego de escuchar un comentario por parte de Matilda Blanco, una de las ‘opinólogas’ del magazín argentino, quien deslizó la idea que Medina estaba enamorada del actor peruano Renato Rossini.

“Por ahí dicen que seguro Magaly está enamorada del padre. Qué estupidez más grande. Es un argumento de lo más pobre parecido a los que tiene este pobrecito chico que han sacado del Gran Hermano. El mismo nivel intelectual parece que tuvieran estas opinólogas con este muchacho Renato Rossini Jr.”, comentó.

Finalmente, Magaly destacó la actitud del modelo peruano, quien mantuvo una postura respetuosa pese a que los conductores le pedían que respondiera a las críticas. Esto ocurrió después de que señalaran que la conductora había hecho malos comentarios sobre un compatriota suyo y que estaba empeñada en desacreditarlo.

“Lo que hay que saludar es que el chico no se salió de lo suyo. ¿Bien instruido? No sé por quién, pero se ha comportado mejor que muchas de las figuras que tenemos acá que se han arañan por cada comentario que uno hace. Sabe que si quiere estar en este mundo debe tener una correa bien ancha”, agregó la conductora.

Renato Rossini Jr. es eliminado de El Gran Hermano

Tras largos segundos de suspenso, Renato Rossini Jr. fue anunciado como el segundo eliminado de la competencia de 'Gran hermano'. "Está bien", indicò Rossini, esforzándose por mantener una sonrisa mientras se despedía de sus compañeros. Aunque sus palabras fueron pocas, su mirada reflejaba una mezcla de emociones. Antes de abandonar el reality, se tomó un momento para expresar su gratitud al resto de los participantes, pese a las fuertes polémicas en las que se vio envuelto previamente.

El anuncio de los porcentajes finales dejó a todos impactados: Renato Rossini Jr. fue eliminado con un aplastante 92.3% de los votos, mientras que su oponente, el uruguayo, obtuvo solo el 7.8%. Una decisión contundente que marcó el rumbo del programa. Asimismo, según los periodistas de espectáculos de Argentina, el haber sido tildado de "acosador" por sus compañeros y las burlas contra uno de sus compañeros celiacos de la competencia, bastaron para que el modelo peruano marque un récord histórico y se convierta en el participante "más odiado" de la historia del programa.