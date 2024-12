La controversia en torno a la tienda de Luciana Fuster sigue generando un gran debate en redes sociales. Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok reveló que una de las prendas vendidas por la influencer en su tienda llevaba la etiqueta de Shein, una conocida tienda de moda rápida. Esta revelación abrió un cuestionamiento sobre la autenticidad de los productos que la exreina de belleza vende bajo su propia marca, lo que provocó que la situación fuera abordada en el programa 'Magaly TV, la firme'.

Usuaria, que denunció marca de Luciana Fuster, revela precio real de su marca de ropa

En una entrevista con 'América hoy', la usuaria que dio a conocer los problemas con la marca de Luciana Fuster, cuestionó la falta de transparencia por parte de la modelo, quien ha sido señalada por revender productos a precios significativamente más altos que los que se encuentran en tiendas de moda rápida, como Shein.

La internauta señaló que se sintió "estafada" por la gran diferencia entre el precio que pagó con el precio real de la prenda en Shein y argumentó que, de haber sabido que no se trataba de un producto nacional, lo hubiese comprado directamente de la marca china.

"Yo ya había visto a Luciana con un conjuntito rosadito, bien bonito. Entonces, dije: "bueno, lo voy a comprar". Le pedí tallas y me dijeron que estaba 150 soles. En ningún momento me dijeron que era de Shein, la verdad. Si me hubieran dicho eso, no lo compro, porque, para eso, lo hago yo misma (la compra). Me han dicho que está 13 dólares en los comentarios de TikTok y, la verdad, que me quedé sonsa. Lo hubiera pedido de ahí. Te juro que pensé que era marca peruana porque incluso Luciana sale en su centro de producción con sus máquinas. Te juro que me sentí literalmente estafada", dijo la usuaria afectada.

No obstante, en un reportaje de 'América hoy' se reveló que el traje en cuestión estaba 18 dólares, en oferta, en la plataforma de Shein. Un precio que dista de los 150 dólares que pagó la internauta.