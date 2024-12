Una usuaria de TikTok generó un intenso debate en redes sociales al compartir su experiencia con una prenda comprada en la tienda de Luciana Fuster, reconocida modelo e influencer peruana. La clienta, ilusionada por adquirir un producto que creía de diseño peruano, quedó sorprendida al encontrar dentro del conjunto una etiqueta de la popular tienda de moda rápida Shein, lo que desató críticas y cuestionamientos hacia la transparencia de la marca vinculada a Fuster.

El video, donde la usuaria relata su descubrimiento, se viralizó rápidamente, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. Entre risas, la joven cuestionó por qué una prenda de Shein estaba siendo vendida como parte de la colección de Luciana Fuster, especialmente considerando su precio de 150 soles. Este detalle generó indignación entre los cibernautas, quienes demandaron explicaciones sobre el origen y autenticidad de los productos promocionados por la influencer.

Clienta indignada al encontrar etiqueta de Shein en marca de Luciana Fuster

La joven explicó en su video que había adquirido el conjunto motivada por las promociones que realizó Luciana Fuster en sus redes sociales. Sin embargo, al inspeccionar la prenda más de cerca, descubrió que el artículo tenía una etiqueta de Shein. "Pensé que era un producto peruano, la verdad. Me gustó el diseño, pero si hubiera sabido que era de Shein, lo pedía directamente", comentó con tono de sorpresa.

“Voy a contar algo que me pasó. Me compré este conjunto de Luciana Fuster. Ven (señala la etiqueta), es de Luciana Fuster. Pero mi sorpresa es la siguiente. Cuando veo aquí, dice Shein (mientras enseña la etiqueta)”, había señalado previamente entre risas, resaltando que no lo podía creer.

Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos usuarios tomaron la situación con humor, dejando comentarios como: “Luciana Fuster confecciona sus prendas en Shein, pues” o “Shein x Luciana Fuster”. Otros, sin embargo, se mostraron más críticos, cuestionando la ética de comercializar productos genéricos como si fueran exclusivos.

Entre las preguntas que surgieron en la red social, muchos pidieron explicaciones sobre el origen real de los productos vendidos bajo el nombre de Luciana Fuster. La clienta también reveló que había pagado 150 soles, lo que generó una nueva ola de críticas en TikTok. "¿Cómo justificar ese precio si el producto está disponible en Shein a un menor costo?", fue una de las inquietudes recurrentes.