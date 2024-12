Recientemente, una usuaria de TikTok generó un alboroto en las redes sociales al revelar que había comprado una prenda en la tienda de Luciana Fuster, reconocida modelo e influencer peruana, y se sorprendió al encontrar una etiqueta de Shein, la famosa tienda de moda rápida. La cliente, que pensaba que estaba adquiriendo un producto de diseño peruano, mostró su desconcierto al descubrir que la prenda no cumplía con sus expectativas.

El video de la usuaria se viralizó rápidamente en TikTok, alcanzando miles de visualizaciones y generando una ola de comentarios. La clienta, visiblemente sorprendida, expresó entre risas: "Me compré este conjunto de Luciana Fuster. Ven (señala la etiqueta), es de Luciana Fuster. Pero mi sorpresa es la siguiente. Cuando veo aquí, dice Shein (mientras enseña la etiqueta)", cuestionando el origen y autenticidad del producto que había pagado por 150 soles.

¿Qué respondió la marca de Luciana Fuster ante la polémica de sus prendas?

Tras la viralización del video, la marca de Luciana Fuster salió al frente para dar explicaciones. A través de un comentario en TikTok, la marca aclaró que su colección "combina diseños confeccionados en Perú y algunos importados". En su mensaje, indicaron que algunos de los productos vendidos en la tienda pertenecen a otras empresas, lo que explicó la presencia de la etiqueta de SHEIN en la prenda que tanto causó revuelo.

La usuaria no tardó en responder al comentario de la marca, dejando claro su malestar: "Pero eso no dice en tu página y cuando coordiné con ustedes tampoco me mencionaron eso, realmente pensé que era producto peruano. Si me lo hubiesen comentado no lo compraba. Me siento estafada". Esta declaración avivó aún más el debate sobre la transparencia de los productos que se comercializan bajo el nombre de Luciana Fuster, una de las influencers más populares de Perú.