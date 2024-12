La Navidad en ese país de América Latina no sería lo mismo sin este dulce emblemático. Foto: composición LR/Freepik/CDN

La Navidad en ese país de América Latina no sería lo mismo sin este dulce emblemático. Foto: composición LR/Freepik/CDN

En América Latina, hay un país que destaca por su inigualable pasión por el panetón. Aunque este bizcocho dulce tiene raíces italianas, esa nación latinoamericana ha superado a Italia y Estados Unidos en consumo anual, con cifras que asombran al mundo. Según el informe de Taste Tomorrow, consumen cerca de 34.000 toneladas de panetón al año, lo que equivale a más de 1 kilogramo por persona.

La Navidad en ese país latinoamericano no sería lo mismo sin este dulce emblemático. Desde reuniones familiares hasta celebraciones empresariales, el panetón ha pasado de ser un lujo importado a un producto esencial. Su presencia masiva en supermercados y tiendas locales refuerza su papel como el producto estrella de las festividades navideñas, dejando atrás a países con fuertes tradiciones en su consumo, como Italia y Chile.

¿Cuál es el país de América Latina que come más panetón en el mundo y supera a EE. UU.?

El país de América Latina que come más panetón en el mundo es Perú. Este título no se limita a números impresionantes, sino que también refleja una fuerte tradición cultural. En Italia, el consumo promedio por persona es de 0,8 kilogramos, mientras que en la nación peruana esta cifra asciende a 1,1 kilogramos. Estados Unidos, aunque tiene una amplia comunidad de origen italiano, no logra igualar el entusiasmo peruano por este producto.

Este fenómeno no es casual. Durante décadas, el panetón se ha adaptado al paladar local, ofreciendo variedades con ingredientes autóctonos como pasas y frutas confitadas. Además, la amplia disponibilidad en marcas y precios, desde panetones tradicionales hasta versiones premium, permite que todos los estratos sociales puedan disfrutarlo.

¿Cuáles son los 5 panetones más baratos en Perú?

En Perú, el mercado de panetones es diverso, con opciones para todos los bolsillos. Estos son los 5 más económicos en 2023:

Máxima 800 g : Disponible en Metro por S/ 9,90.

: Disponible en Metro por S/ 9,90. Bell’s 800 g : Encuéntralo en Plaza Vea por S/ 10,59.

: Encuéntralo en Plaza Vea por S/ 10,59. D’Onofrio clásico 900 g : Precio promedio de S/ 15,00 en supermercados.

: Precio promedio de S/ 15,00 en supermercados. Winter’s tradicional 800 g : S/ 12,50 en tiendas locales.

: S/ 12,50 en tiendas locales. Todino 900 g: S/ 14,99 en cadenas como Tottus.

Los precios accesibles y promociones frecuentes en supermercados han convertido al panetón en un producto imprescindible para las celebraciones navideñas.

¿Cuáles son los 5 países que comen más panetón en el mundo?