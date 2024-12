Este fin de semana, Jefferson Farfán sorprendió al elogiar la nueva faceta de Christian Cueva como cantante, después de que ‘Aladino’ se haya mostrado en diferentes conciertos con su pareja Pamela Franco, donde interpretan a viva voz el tema ‘El cervecero’. El exfutbolista no dudó en elogiar a su amigo, pues incluso se animó a cantar el coro.

Jefferson Farfán sobre Christian Cueva

Este domingo 15 de diciembre, tras el estreno de un nuevo episodio del podcast ‘Enfocados’, Jefferson Farfán se animó a comentar sobre la nueva faceta de Christian Cueva como cantante. Como se sabe, ‘Aladino’ hace varias semanas grabó una nueva versión del tema ‘El cervecero’ junto a su pareja Pamela Franco, lo que sorprendió a todos sus seguidores.

“¿Sabes qué me gusta del ‘cholo’? Su actitud, no tiene miedo al escenario, tiene personalidad el ‘cholo’. Va con él, siempre ha sido así. Van con su chirrin chirran, va con su venenito (refiriéndose a la bebida)”, detalló la ‘Foquita’ en su viral podcast.

Segundos después, Jefferson Farfán no dudó en interpretar la canción que su amigo Christian Cueva lanzó junto a Pamela Franco, revelando su gusto por el tema: “Traigan a Carrillo, a Cueva y Lapadula, que quiero beber y beber y beber hasta morir. Oh, pero me gusta, me gusta. Bien”.

¿En qué invirtió Jefferson Farfán antes del mall KM40?

Jefferson Farfán ha dejado claro que su trayectoria no concluyó con su retiro del fútbol profesional a los 38 años. En su nueva etapa como empresario, el exfutbolista inauguró KM40, un moderno centro comercial situado en Lurín, donde se destaca como uno de los principales inversionistas. Este proyecto marca su regreso al ámbito empresarial, tras haber enfrentado desafíos en intentos anteriores por consolidarse en este sector.

No obstante, Jefferson Farfán, en entrevista con el diario Trome, reveló que KM40 no es su primer emprendimiento. El exfutbolista había explorado previamente el ámbito empresarial, pero los resultados no cumplieron con sus expectativas. Ante esta realidad, optó por concentrarse en su trayectoria deportiva mientras trabajaba en su recuperación financiera.

“En algún momento invertí fuera y me fue mal, esa es una primicia. Fue toda una experiencia. Invertí en un restaurante, pero me agarró la pandemia. Pero nada, estoy feliz y contento de hacer patria. No quiero ser un ejemplo, pero creo que sí puedo ser un referente para muchos chicos que venimos de abajo y que queremos lograr nuestros sueños”, explicó.