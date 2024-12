Milett Figueroa, la modelo peruana y actual pareja de Marcelo Tinelli, ha estado en el centro de la atención tras la publicación del avance del reality 'Los Tinelli'. En este programa, que promete mostrar la vida íntima del famoso conductor y su familia, se evidenciaron tensiones entre la modelo peruana y las hijas del conductor argentino. Las críticas no tardaron en llegar, pero la popular 'Milechi' no ha dudado en defenderse y dar su versión de los hechos.

La pareja de Marcelo Tinelli abordó las declaraciones de las hijas del argentino y aclaró su postura frente a las críticas. “Estábamos recién conociéndonos, yo estaba muy nerviosa. Tenía que pasar tiempo con mi novio”, expresó, dejando en claro que su prioridad en ese momento era fortalecer su relación con el conductor argentino.

El adelanto de 'Los Tinelli' mostró momentos de tensión durante las vacaciones familiares en Punta del Este, donde Milett compartió tiempo con Marcelo y sus hijas. En particular, Cande y Mica Tinelli dejaron en claro su incomodidad ante la presencia de la modelo. “Me parece que antes lo tendría que haber hablado”, afirmó Cande, mientras que Mica comentó: “Estás a prueba cuando venís por primera vez”.

A pesar de estas declaraciones, Milett respondió con madurez y afirmó que no tenía intenciones de forzar ninguna relación. “Está bien las cosas que decían las chicas, todavía no nos conocíamos. He compartido con ellas desde que Cande se fue a vivir a España, y las pocas veces que llega, compartimos. Siempre nos hablamos por redes o celular”, señaló.

Además, aclaró que sus muestras de afecto hacia Marcelo fueron motivo de críticas injustas. “Imagina si dos novios no se besaran, qué feo sería. Yo tengo un novio para besarlo todo el día”, declaró Milett y agregó que no pretende ser la madrastra de las hijas del conductor. “No pretendo ser ni la madrastra de nadie ni la amiga de nadie, se va a formar un vínculo, si es que así se da, no hay que forzar nada, lo que uno forza siempre tiene fecha de caducidad”, afirmó.

¿Qué pasó entre las hijas de Tinelli y Milett Figueroa?

El estreno del reality también reveló otros momentos tensos. En el adelanto, las hijas de Marcelo expresaron su descontento de manera directa. Juanita Tinelli, por ejemplo, comentó: “Yo no la conozco”, subrayando la falta de interacción previa con la modelo. Por su parte, Cande calificó como "incómodos" los gestos de afecto entre su padre y Milett, señalando: “Eso me da un poco de asco, la verdad”.

Ante estas opiniones, Milett admitió haberse sentido "reincómoda" y aseguró que trató de adaptarse al ambiente familiar. En el adelanto, se la ve enfrentando el desafío de integrarse a las tradiciones familiares, incluyendo los preparativos para una glamorosa fiesta de fin de año en Punta del Este.

Sin embargo, Milett fue enfática al decir que no busca ocupar un rol maternal o de amiga forzada en la vida de las hijas de Marcelo. “No pretendo ser ni la madrastra de nadie ni la amiga de nadie. Se va a formar un vínculo si es que así se da. No hay que forzar nada, lo que uno forza siempre tiene fecha de caducidad”, afirmó.