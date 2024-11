Milett Figueroa sigue siendo protagonista de controversias en el reality argentino 'Cantando 2024'. Esta vez, la actriz y modelo peruana se enfrentó verbalmente con Flavio Mendoza, uno de los jurados más destacados del programa, durante una evaluación. El tenso intercambio no solo puso en evidencia la disputa entre ambos, sino que también desencadenó un inesperado giro: la renuncia de Mendoza en vivo. La discusión, cargada de comentarios hirientes y defensivas, dejó a la audiencia sorprendida.

Milett Figueroa protagoniza fuerte altercado con Flavio Mendoza en 'Cantando 2024'

La discusión comenzó cuando Milett Figueroa hizo una observación sobre la extensa intervención de Flavio Mendoza, quien había hablado largamente sobre el vestuario de los participantes. "Ya se habló del vestuario, no voy a hacer hincapié en ese tema, se dijo mucho y muy largo todo", expresó la modelo, lo que no fue bien recibido por Mendoza. Este respondió con firmeza: “Yo hablo lo que quiera hablar y el tiempo que quiera hablar”. Sin embargo, la actriz no se quedó callada y aclaró que no se dirigía a nadie en particular, pero que sus palabras no debían tomarse como un ataque personal.

El tono irónico de Mendoza aumentó la tensión, y sin dejar pasar más tiempo, disparó: “Sabemos que eras la primera dama y que nadie puede decir nada”. La defensa de Milett no se hizo esperar, cerrando la conversación con contundencia: “Largo la secuencia. Yo hablo lo que me da la gana, para algo hay uno, dos, tres, hasta vara hay y voy a seguir opinando”.

Flavio Mendoza renuncia en vivo a 'Cantando 2024'

Este tenso intercambio de palabras culminó con la renuncia en vivo de Flavio Mendoza al reality. El periodista Ángel de Brito confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, generando una gran sorpresa entre los seguidores del programa. “Renunció Flavio Mendoza. Renunció Rocío Quiroz”, escribió De Brito, aunque no se han aclarado los motivos detrás de estas salidas.

Este inesperado enfrentamiento entre Milett Figueroa y Flavio Mendoza no solo dejó a los televidentes en shock, sino que también causó una gran incertidumbre sobre el futuro de 'Cantando 2024'. Con la renuncia de Mendoza, quien era uno de los jurados más representativos del show, y la salida de Rocío Quiroz, el rumbo del certamen está en vilo. Muchos se preguntan si esta polémica tendrá más repercusiones en el programa o si traerá consigo nuevos cambios.