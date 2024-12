Marcela Alcaraz, actriz conocida por su destacada participación en 'Como dice el dicho', salió al frente para desmentir la noticia que rápidamente se viralizó sobre su supuesto fallecimiento en un retiro espiritual en Durango, México. El rumor señalaba que la actriz había muerto tras consumir Kambó, una sustancia conocida por su uso en rituales espirituales. Con el fin de tranquilizar a sus seguidores, Marcela recurrió a sus redes sociales para aclarar que esta información era completamente falsa.

Marcela Alcaraz afirma que se encuentra en perfecto estado de salud

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Marcela Alcaraz expresó: “Quiero aclarar que yo nunca fui a un retiro espiritual, no fui a Durango y no consumí ningún tipo de veneno. Estoy viva y estoy bien”. A través de este mensaje, la actriz confirmó que se encontraba en perfecto estado de salud, desmintiendo las alarmantes noticias que habían circulado en medios y redes sociales.

También, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes, la manager de la actriz comentó: "A todos los medios de comunicación, prensa y la comunidad de entretenimiento en México quiero aclarar, como la manager de la actriz Marcela Alcaraz, que esta noticia es falsa y ella está viva, gozando de perfecta salud gracias a Dios".

Además de la aclaración del error, Marcela Alcaraz aprovechó para hacer otra publicación donde explicó que su regreso a las redes sociales se debía a la falsa noticia sobre su muerte. En el comunicado, la actriz comentó: "Quiero empezar este comunicado saludándolos a todos y aclarando que me fui un tiempo de redes por cuestiones personales. Desafortunadamente, una noticia falsa de mi supuesta muerte me hace regresar. Aclaro que estoy perfectamente bien, gozando de plena salud mental y física, disfrutando a mi familia. Estoy viva y lamento mucho lo que a la gente que me quiere esta noticia les ha hecho sentir".

La confusión detrás de la noticia falsa

La confusión que originó la noticia falsa sobre la muerte de Marcela Alcaraz parece haber sido el resultado de un error con los apellidos. En un comentario en el video de la actriz, algunos usuarios afirmaron ser familiares de la persona que realmente había fallecido, aclarando que se trataba de una confusión de nombres. "Hola, nosotros somos amigas de MARCELA ALCAZAR, la persona que falleció, hay una confusión en los nombres, son personas totalmente distintas. Lamentamos que te confundieran", señaló uno de los comentarios, dejando claro que Marcela Alcaraz y la persona en cuestión no tenían ninguna relación.

Marcela Alcaraz también expresó su dolor por la verdadera víctima de la confusión. En su publicación, añadió: “No fui a ningún retiro espiritual ni consumí ningún tipo de ‘veneno’. Al parecer sí hay una víctima de esta situación llamada Marcela Alcazar y lamento profundamente su muerte y le mando por aquí el pésame a su familia, pero yo estoy bien. Gracias a todos". Con este mensaje, la actriz no solo desmintió los rumores, sino que también mostró empatía y respeto hacia la familia de la persona que realmente había fallecido.