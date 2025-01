Ciudadanos venezolanos residentes en Perú arremeten contra Maduro: "No te tenemos miedo"

Venezuela vuelve a convertirse en el centro de la atención del mundo, luego que Edmundo González anunciara que acudiría a su país este 10 de enero para asumir su rol como presidente electo. La ciudadanía ha respaldado dicha decisión y ha comenzado a salir a las calles a protestar, mientras que en Perú, los ciudadanos venezolanos se reúnen en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima como señal de apoyo a sus compatriotas.

Cada uno con una historia distinta o diferente, pero con un objetivo en particular: ver a su país libre de una dictadura. Así lo cuenta una joven madre venezolana, quien junto a sus menores hijos acudió hasta la avenida Arequipa para apoyar a su nación.

"Si no es hoy, no va a ser nunca, le pido a todo el pueblo venezolano que no se deje amedrentar. Si nosotros estuviéramos allá, estuviéramos en la lucha, en las calles. Yo no te tengo miedo, Nicolás Maduro. El día que me toque regresar a mi país, si nos tenemos que ver las caras nos las vemos. Allá están mis hijos, mis hermanos. Fuiste un obrero, igual que nosotros", dijo.

Más ciudadanos venezolanos se unen

Cientos de venezolanos comienzan a llenar la avenida Arequipa, algunos arengando, otros llorando y pidiendo apoyo a las autoridades para que puedan intervenir en su país y por fin acabar con el gobierno del dictador Nicolás Maduro.

"Las esperanzas son las últimas que se pierden, la fe. Nunca voy a perder la fe, mi país va a ser libre. Yo lo siento en mi corazón, Dios mediante. Mi hija y mi madre están en Venezuela. Voy a cumplir 7 años acá y no hay un solo día que no quiera volver. Pronto vamos a volver", declaró en medio de lágrimas.

Venezolanos protestan en exteriores de su embajada en Lima. Foto: La República

Figuras políticas se suman a la marcha por una Venezuela libre

Jorge del Castillo también llegó hasta los exteriores de la embajada de Venezuela en Perú y criticó duramente a los congresistas de Perú Libre que acudieron a las últimas elecciones en las que supuestamente habría ganado a Nicolás Maduro.

"Ahora vuelven a ir a la payasa de la instalación de Maduro. Deberían sacarlos del Congreso, el Perú les paga para que vayan a avalar a la dictadura venezolana. Eso es inaceptable", sentenció el aprista.

Jorge del Castillo brinda su apoyo al pueblo venezolano. Foto: La República

Más regiones se suman a las protestas a favor de Venezuela

En Cusco, decenas de residentes venezolanos se concentrarán en la noche de este 9 enero en el óvalo Pachacuteq para manifestar su oposición a la dictadura y toma de poder de Nicolás Maduro. Bajo el grito de "Queremos una Venezuela en paz y libertad", los manifestantes expresarán su apoyo al líder político Edmundo González.

Mientras que en Chiclayo, a partir de las 6.30 pm, ciudadanos venezolanos residentes en la región Lambayeque se reunirán en el parque San Carlos del distrito de José Leonardo Ortiz para mostrar su rechazo al régimen dictador y respaldar la elección de Edmundo González como mandatario del país llanero. Las regiones de Trujillo, Piura y Arequipa también se sumarán a las protestas.